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南加台灣客家會 梁政吉接棒會長

記者張庭瑜/洛杉磯報導
經文處副處長張正育(左二)及大洛杉磯台館副董事長吳兆峯(右二)監交，前會長胡永全(右)印信交接梁政吉會長(左) 。(胡愛美提供)
經文處副處長張正育(左二)及大洛杉磯台館副董事長吳兆峯(右二)監交，前會長胡永全(右)印信交接梁政吉會長(左) 。(胡愛美提供)

加州台灣客家會日前在大洛杉磯台灣會館舉辦會長交接典禮。這場典禮由駐洛杉磯台北經文處副處長張正育和大洛杉磯台灣會館副董事長吳兆峯主持監交儀式，由前會長胡永全將印信交棒給新會長梁政吉。台北市議員簡舒培受邀來美西南巡迴演講，成為特別佳賓給鄉親們帶來意外驚喜。

胡永全前會長表示，歷屆會長都以發揚客家優良傳統和客家文化為職志。南加州台灣客家會成立於1970年，而新任會長梁政吉是早期活躍的前輩之一，在他領導下南加州台灣客家會舉辦了許多活動和講座，成立了「南加州台灣客家合唱團」，以專門演唱客家歌曲聞名。在後疫情時期，他希望社團活動能逐漸恢復，舉辦更多的客家文化講座，並培養年輕一代接手，延續海外客家的傳統。

張正育表示，客家是台灣四大族群之一。人們不僅喜愛客家美食，也公認客家族群特別重視倫理宗親、傳統文化，並具備刻苦耐勞和勤儉自持的美德。客家人非常團結，凝聚力很強，注重教育，並培養出許多優秀的人才。即使在海外，他們仍然弘揚客家精神，令人欽佩。在疫情過後，他希望在梁會長的帶領下，能夠繼續全力推動客家文化，並祝福會務蓬勃發展。

吳兆峯提到，南加州台灣客家會是大洛杉磯台灣會館重要的團體會員，始終全力支持台灣會館舉辦的活動。歷屆會長不僅致力於傳揚客家文化，也支持國家和守護台灣的自由民主。此外，每次賑災救援募款，客家鄉親也都出錢出力，非常投入。正是因為他們的努力，大家才能體認到客家之美。

梁政吉表示，他將銘記和遵循創會長楊貴運建立的宗旨，團結海外台灣客家鄉親、服務旅美南加州台灣客家鄉親並協助解決問題、舉辦客家文化活動，尤其是支持本土優先的理念。他提到，過去每年都會定期舉辦各種活動，包括過年聯歡、端午節烤肉BBQ、中秋節和重陽敬老節等，這些固定的慶祝活動已成為傳統，他希望逐漸恢復聚餐聯誼和分享客家美食的活動。他計劃在任期內吸引更多第二代客家人，吸納年輕會員和建立網站，進入新理事會協助會務，接管內部的客家事務。

當天出席的客家鄉親們一致讚揚客家精神。(胡愛美提供)
當天出席的客家鄉親們一致讚揚客家精神。(胡愛美提供)

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