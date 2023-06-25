洛縣「消除數位落差」助求職者和小企業

洛杉磯縣居民可通過DTD免費資源獲得科技專業技能認證，提高職場競爭力。（網路會議截圖）

洛杉磯 縣推出的「消除數位落差」（Delete the Divide，簡稱DTD）計畫，旨在通過建立夥伴關係、投資基礎設施和豐富公共技術資源為洛縣 居民和小型企業提供幫助。洛杉磯縣內務局理事Selwyn Hollins在21日的「網路和技術支持媒體簡報會」上，說明這一倡議所包含的免費資源。

Hollins介紹，DTD計劃為居民提供多種科技專業方面的技能認證，申請者可在3到6個月內通過線上課程掌握相關技能，並獲得證書。每項免費課程的市場價，可高達1000元，包含數據分析、信息技術、項目管理、界面設計、社群媒體 營銷等專業領域。參與者在獲得證書後，可以申請Google和Facebook等科技公司的工作，這些工作的初始年薪通常在5萬元以上。

Hollins還表示，洛杉磯縣從去年開始，會不定期推出實習項目。從下月起，洛杉磯縣將陸續招募200個實習生，時薪為每小時19元，每周工作時間通常可達25小時，在暑假期間每周可達到30小時。這些工作的要求並不高，申請人只須在16歲以上，無需有相關工作經驗和教育背景。

此外，DTD計劃的服務對象還包括洛縣的小型企業。可用的免費資源包括一對一數位營銷諮詢服務、業務評估、播客和信息研討會、商業社交活動等，這些服務可以協助小企業提高網路曝光率，讓他們在數位市場更具競爭力。

感興趣的民眾可訪問https://www.deletethedivide.org/，獲取相關免費資源。