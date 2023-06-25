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來自南美 藍花楹6月開花季 洛城滿街藍紫色

記者趙健／洛杉磯市報導
除洛杉磯市外，南加州許多其他城市的街道兩旁也種植了藍花楹樹。（記者趙健/攝影）
除洛杉磯市外，南加州許多其他城市的街道兩旁也種植了藍花楹樹。（記者趙健/攝影）

每年初夏，洛杉磯市的大街小巷總會被一種紫色的花木悄悄點綴。隨著六月進入尾聲，微風吹過，花瓣紛紛落下，像是下了一場紫色的雨，十分浪漫。而這迷人的樹木也有著一個美麗的名字——藍花楹（Jacaranda）。

藍花楹是一種來自南美洲的植物，主要分佈在阿根廷、玻利維亞、巴西等地。據網上資料記載，它們在19世紀末時被植物學家和園藝愛好者引入南加州。如今，洛杉磯的街道邊上種植了超過兩萬棵藍花楹，其中最古老的一批已經有80到100歲歷史。

藍花楹擁的花瓣柔軟而豐滿，展開時呈現五瓣型，花瓣之間排列緊密，每瓣稍微向外彎曲如薄紗般輕盈。在南加州陽光的照射下，花瓣呈現淡紫色或紫藍色的變化，給人一種夢幻般的感覺。

藍花楹在洛杉磯非常受歡迎，它的花期被認為是洛杉磯最美麗的季節。每年的5月至6月，洛杉磯的街道、公園和社區中，都可以看到它們綻放的樣子。當花瓣從樹上飄落到地面上時，街道上會形成一層柔軟的藍色地毯，為整個城市增添了浪漫和詩意。

藍花楹的花瓣柔軟而豐滿，展開時呈現五瓣型，花瓣之間排列緊密。（記者趙健╱攝影）
藍花楹的花瓣柔軟而豐滿，展開時呈現五瓣型，花瓣之間排列緊密。（記者趙健╱攝影）

除洛杉磯市外，南加州許多其他城市的街道兩旁也種植了藍花楹樹，像是巴沙迪那市的Paloma Street和Del Mar Boulevard、聖瑪利諾市的Los Robles Avenue、聖塔安那市的Evergreen Street、富樂頓市的Maertin Lane都可以看到它們成群的身影。

關於藍花楹，世界各地留存著它的傳說。在巴西，據說在藍花楹樹下接吻的情侶，就可以獲得永恆的愛情，這讓藍花楹樹下成為巴西情侶們最喜愛的約會場所之一。而在南非的故事裡，藍花楹又化身為一位被詛咒的美麗公主——她變成了樹木樣子，只有等到有人愛上她的本質，並對這棵藍花楹樹表達真摯的愛意時，公主的靈魂才會被釋放，恢復人形。

而在在洛杉磯，藍花楹則是畢業季的象徵，這是因為洛杉磯的許多校園裡都栽種了藍花楹，每年畢業季，學生們會在樹下拍照留念。

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