洛縣三分之一家庭 無法用網路

洛杉磯縣是全國網路覆蓋率最低的地區之一，約三分之一的家庭無法使用網路。（洛杉磯縣內務局）

洛縣 政府估計，洛縣約26萬5000戶家庭沒有家用電腦，341萬6000戶家庭沒有連接互聯網。洛杉磯 縣內務局（Internal Services Department，簡稱ISD）理事Selwyn Hollins指出，洛杉磯縣是全美網路覆蓋率最低的地區之一，約三分之一的家庭無法使用網路。

而疫情後，人們對網路和科技產品的依賴性更強，數位不平等帶來的社會問題更加凸顯。

弱勢家庭缺乏網路，是洛杉磯縣一個長期存在的問題。在「美國救援法案」（American Rescue Plan Act）的幫助下，洛縣投資超過7600萬元，改善不平等的網路覆蓋現狀。

日前「網路和技術支持媒體簡報會」上，洛杉磯縣多公共部門負責人，介紹目前居民可用的網路和科技方面的免費資源。

Hollins表示，首先，聯邦政府為低收入家庭提供網路補助，符合資格的家庭使用100Mbps快速網路服務時，可以獲得最多30元每月的折扣。洛杉磯縣預估有160萬家庭符合資格，但目前參與的家庭只有70萬戶，他呼籲民眾盡快註冊參加。

洛杉磯縣立圖書館 自2020年疫情起，為希望提升工作技能但缺乏設備或網路的用戶提供「Work Ready」職業發展計畫，居民不僅可以接受免費的線上職業培訓，還可借用科技產品。

洛杉磯縣立圖書館理事Skye Patrick介紹，這些資源包括，居民可向圖書館借用筆記本電腦和無線熱點套件，每次最長可借六周；在圖書館25呎範圍內，可以獲得24小時免費上網信號；免費使用圖書館打印設備。此外，還有多種免費課程可供居民學習，如撰寫求職信、面試培訓、寫作課程等。

洛杉磯縣公園休閒局（ County of Los Angeles Department of Parks and Recreation）理事Norma Edith Garcia-Gozalez介紹，在洛縣，共有73個公園提供免費的無線網絡，有需要的居民可以在公園內工作和學習。