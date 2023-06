洛縣三分之一家庭 無法用網路

洛杉磯縣是全國網路覆蓋率最低的地區之一,約三分之一的家庭無法使用網路。(洛杉磯縣內務局)

洛縣 政府估計,洛縣約26萬5000戶家庭沒有家用電腦,341萬6000戶家庭沒有連接互聯網。洛杉磯 縣內務局(Internal Services Department,簡稱ISD)理事Selwyn Hollins指出,洛杉磯縣是全美網路覆蓋率最低的地區之一,約三分之一的家庭無法使用網路。

而疫情後,人們對網路和科技產品的依賴性更強,數位不平等帶來的社會問題更加凸顯。

弱勢家庭缺乏網路,是洛杉磯縣一個長期存在的問題。在「美國救援法案」(American Rescue Plan Act)的幫助下,洛縣投資超過7600萬元,改善不平等的網路覆蓋現狀。

日前「網路和技術支持媒體簡報會」上,洛杉磯縣多公共部門負責人,介紹目前居民可用的網路和科技方面的免費資源。

Hollins表示,首先,聯邦政府為低收入家庭提供網路補助,符合資格的家庭使用100Mbps快速網路服務時,可以獲得最多30元每月的折扣。洛杉磯縣預估有160萬家庭符合資格,但目前參與的家庭只有70萬戶,他呼籲民眾盡快註冊參加。

洛杉磯縣立圖書館 自2020年疫情起,為希望提升工作技能但缺乏設備或網路的用戶提供「Work Ready」職業發展計畫,居民不僅可以接受免費的線上職業培訓,還可借用科技產品。

洛杉磯縣立圖書館理事Skye Patrick介紹,這些資源包括,居民可向圖書館借用筆記本電腦和無線熱點套件,每次最長可借六周;在圖書館25呎範圍內,可以獲得24小時免費上網信號;免費使用圖書館打印設備。此外,還有多種免費課程可供居民學習,如撰寫求職信、面試培訓、寫作課程等。

洛杉磯縣公園休閒局( County of Los Angeles Department of Parks and Recreation)理事Norma Edith Garcia-Gozalez介紹,在洛縣,共有73個公園提供免費的無線網絡,有需要的居民可以在公園內工作和學習。