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70歲換駕照新增筆試 DMV樂齡中文題庫免費練

洛杉磯訊
樂齡小學堂課程表參考。(取自樂齡小學堂)
樂齡小學堂課程表參考。(取自樂齡小學堂)

自今年一月起，居住加州70歲以上長者，如想更新駕照，就需要重新到DMV進行筆試，這項新措施讓不少長者叫苦連天，紛紛表示考題變難、中文翻譯不易懂等。為幫助長者通過筆試，目前網上唯一中文駕照試題網站「樂齡小學堂」上線，不僅提供多樣化試題，目前也提供免費註冊免費練習。

根據沙加緬度蜂報（Sacramento Bee）報導，DMV筆試考試通過率在51%左右。考題難度不變，但對於不熟悉電腦操作的部分長者而言還是有困難。若選擇中文考題，字面翻譯可能也會讓長者混淆進而造成答錯題目，不少長者抱怨做了好多考古題，實際上場考試才發現，許多題目根本沒出現過。

也有長者表示手冊看了好幾遍，還是沒考過，更有不少長者應考九次還未通過，堪稱是70歲以來最大挑戰！華興保險紅藍卡部門專家張愛莉分享說：「我今年也是筆考的一員，也是考了數次才過！」這樣的經驗讓張愛莉聯想到不少長者肯定跟她有相同的慘痛經驗，於是主動發起建立「樂齡小學堂」網站，為樂齡一族全面解析DMV駕照筆試考題。

當前市場上的筆試考題網站，大多是英文版且辦理會員練習還需付費，或者YouTube上解析考題影片也以英文為主，對華人長者學習效果有限。而「樂齡小學堂」全面提供免費練習中文考題，包括考題分類解析、海量綜合模擬考題測試等，搭配DMV Handbook駕駛手冊復習鞏固，備考非常有效。

目前樂齡小學堂已有不少會員註冊，網上除了DMV駕照筆試考題以外，未來也會持續加入不同課程，例如手機課、健康知識課程等等，讓長者都能實現快樂學習、永保活力健康的目標。

到樂齡小學堂練習DMV考題，登錄：https://www.thehappysenior.org/

掃二維碼到樂齡小學堂去練習DMV考題。(樂齡小學堂)
掃二維碼到樂齡小學堂去練習DMV考題。(樂齡小學堂)

DMV 駕照 紅藍卡

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