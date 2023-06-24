華人牙醫師 出新書《疫情美國2020》

左至右：申美英、余春燭、邱明。（洛杉磯華文作家協會提供）

爾灣 熱心公益、鍾情寫作的華人 牙科醫師余春燭新書《疫情 美國2020》「我在爾灣」本周與讀者見面，並同步在亞馬遜發行。

亞馬遜的書評推薦表示，《疫情美國2020》是一位華人醫師的疫情日記，為美國的新冠疫情提供了一份詳盡充實、視角寬廣的時代記錄。從2020年3月21日到2022年11月27日，這冊日記差不多完整地伴隨了新冠疫情在美國的蹤跡。

它記錄了疫情期間的幾乎所有重大公共事件，從圍繞口罩的搶購與捐贈，疫苗風波，到「微信保衛戰」，到疫情期間爆發、席捲全美的社會運動，例如黑命貴、反亞裔歧視，乃至中美貿易衝突，2020年美國大選及其所帶來的撕裂，也記錄了所在的華人社區疫情期間豐富多樣的生態：從守望互助、齊心協力為所在地捐贈物資，到組織參與公共活動，發起公益行動，到傳遞謠言陰謀論、不容異見，等等。

當然，這本書還記錄了余春燭與自己的小家庭疫情期間從緊張應對到謹慎出遊，再到從容享受生活的過程，以及對於防疫抗疫方式、種族關係、中美關係、統獨問題等諸多熱點問題的獨到思考。在書的最後，收入了余春燭在疫情期間創作的詩、小說、散文、書評等文學作品。

包括爾灣市長Farrah N. Khan、副市長Tammy Kim等民選官員，及洛杉磯華文作家協會副會長王偉、秘書長申美英、美國北京聯誼會會長北奧、雕龍詩社秘書長邱明等近百人出席日前在爾灣南海岸中文學校舉行的新書發佈會，余春燭醫師現場分享自己的創作心路。

申美英表示，余春燭書寫的是一個個災難中的日子，從封城寫起，一天天寫下來。寫疫情初始居家令下人們的迷惑，慌亂，不安，一直到貫穿整個疫情期間的民生種種。每一個細節都是特別時刻中特有的洞見。這些遇見和洞見讓作者筆下的人物和故事不必做刻意的刻畫，白描活靈活現，一筆一畫都浸透著時代的色彩。

邱明表示，余春燭的文字平易不張揚。讀余春燭的文字，你可能不會拍案叫絕、也不會手舞足蹈高聲叫好，但是這些文字流淌到你的心裡，你會覺得一股清新、柔和的光亮，一種暖暖的潮流流遍了你的身心。