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特殊小鎮 年輕人紛紛朝聖探險

記者陳開、子為、張庭瑜／洛杉磯報導
在Slab City中，最著名的藝術裝置之一是「救世山」，這座巨大而獨特的藝術作品，吸引了許多年輕人前來朝聖和探索。（截自YouTube）
在Slab City中，最著名的藝術裝置之一是「救世山」，這座巨大而獨特的藝術作品，吸引了許多年輕人前來朝聖和探索。（截自YouTube）

平板城市（Slab City）是位於美國加州的一個獨特小鎮，並以其缺乏基礎設施和自由的生活方式聞名。這個小鎮的前身是二戰期間美國海軍基地Camp Dunlap，然而隨著二戰結束以及該地的戰略價值減少，這片土地1961年10月6日轉讓給加州政府，最終歸加州政府所有。

由於缺乏市政府管理，Slab City並無自來水供應或電力系統。然而，這也是吸引許多冒險者和尋求自由生活的年輕人來到這裡的原因之一。在這個特殊的小鎮中，居民不需要支付產業稅，也不需要繳納房租或地租，這使得生活費用大幅降低，並為居民提供更多自主性和自由。

由於這些優勢，一些經濟困難的人們，開始遷往這片土地。儘管該地區缺乏自來水和電力供應，但居民選擇以自給自足方式獲取能源，例如利用太陽能和風能發電。還以廢物再利用的方式處理垃圾，將Slab City打造成具有狂野西部特色的藝術小鎮。而在Slab City的各個角落，民眾可以看到各種裝飾藝術和雕塑。其中最著名的是「救世山」（Salvation Mountain）藝術裝置，吸引了許多年輕人前來朝聖。

儘管Slab City被稱為美國最後一塊自由之地，但這個稱號在某種程度上受到西部大拓荒文學的影響。雖然該地區缺乏市政府，但實際上仍然是加州政府的土地，帝王縣（Imperial County）警局偶爾會派警員到這裡巡邏和處理一些案件。

根據紐約時報報導，Slab City的警察處理最多的事件是當地居民之間的帳篷占地糾紛。警察的管轄範圍有限，但這並不意味著這裡是一個無法無天的地方。在2016年，Slab City曾發生過一起謀殺案，警察在兇手逃脫前成功的在該鎮將其逮捕。

然而，Slab City的狂野狀態可能不會持續太久。有媒體曾報導，加州政府計劃出售這片土地，並有能源公司計劃將其購買用於建設太陽能發電廠。這可能終結Slab City的自由生活方式和狂野狀態。

因此，無人能預料這片美國最後一片自由之地能存在多久，對那些渴望體驗影視作品中狂野大西部生活的人來說，現在可能是難得的機會。

許多居民選擇以房車作為住所，並把它們停放在小鎮的各個角落。這些房車成為居民們的移...
許多居民選擇以房車作為住所，並把它們停放在小鎮的各個角落。這些房車成為居民們的移動居所，讓他們能夠隨時改變位置和環境，享受自由自在的生活。（截自YouTube）
居民將廢棄的材料、物品和垃圾重新加工和改造，打造出獨特的藝術作品和裝飾品。（截自...
居民將廢棄的材料、物品和垃圾重新加工和改造，打造出獨特的藝術作品和裝飾品。（截自YouTube）
由於Slab City地區缺乏自來水和電力供應，居民們必須尋找替代能源來滿足需求...
由於Slab City地區缺乏自來水和電力供應，居民們必須尋找替代能源來滿足需求。其中一種常見的解決方案是利用太陽能發電。（截自YouTube）

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