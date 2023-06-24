我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

供應短缺 加州房屋險、車險難買

瓦格納首腦稱已占領俄軍基地 要防長談判 否則攻莫斯科

平板城市 成美國自由之地

記者陳開、子為、張庭瑜／洛杉磯報導
許多Slab City的居民採取回收再利用的方式，打造出溫馨的小窩。由於缺乏基礎設施和資源，他們必須發揮創意和資源的最大化利用。（截自YouTube）
許多Slab City的居民採取回收再利用的方式，打造出溫馨的小窩。由於缺乏基礎設施和資源，他們必須發揮創意和資源的最大化利用。（截自YouTube）

在美國加州的邊境處，被喻為美國最後一塊自由之地的平板城市（Slab City），位於加州、亞利桑納州和墨西哥的交界處。Slab City被認為是「三不管」地帶，因為這裡沒有市政府、自來水供應、電力和基礎設施。居民不需要支付地稅或房租，也吸引不少年輕人前往探險。

Slab City被許多附近居民視為「三不管」地帶，處於一個完全沒人管的狀態。因此，各種形形色色的人群聚集在這裡，包括退伍軍人、退休者、破產者、流浪漢等。

Slab City因其與主流社會價值觀和生活方式不同，吸引許多年輕人前來探險。居民發現了商機後，更開始在Airbnb上以大約30美元的價格出租車內的房間，吸引年輕人前來旅遊。居民廢物利用和隨性生活的狀態，也是吸引年輕人前來冒險的原因之一。他們利用太陽能和風能等可再生能源供應電力，並在周末聚在篝火前唱歌跳舞。在這裡，居民享受無人管理、無拘無束的生活，彷彿無憂無慮，感到快樂自在。

Slab City目前約有150名永久居民，部分居民是季節性住在這裡。在最熱鬧的時候，人數甚至可以達4000人。其中一位中年男子，暱稱為DNA，已在Slab City生活四年。DNA出生並在聖地牙哥長大，曾從事多種工作，包括高空玻璃清潔和建築小工。在打工的過程中，他常常與上司發生摩擦。在90年代末，DNA因為擅自使用母親的車輛而被判入獄。出獄後，他拒絕家人幫助，成為無家可歸的人。他四處流浪，直到聽說Slab City的存在。

在現實世界中失去一切的DNA表示，在Slab City他終於找到了幸福，非常開心曾擁有的建築經驗能夠幫助到社區內其他居民。Slab City提供了一個讓DNA重新建立生活的機會，在這個自由小鎮，他找到了能與其他居民共同建設和支持的社區。他的建築技能為他贏得了尊重和感激，他能為社區做出貢獻並得到回報。

Slab City成為許多身體或心靈上無家可歸的人的歸宿，其中名叫Donita的女居民也分享了她的故事。她曾因為司法糾紛入獄七年，出獄後她決定改變生活方式，不再屈服於社會和他人對她的期望。對她來說，Slab City就是一個讓她能夠做自己的地方。

除了那些尋找庇護之地和追尋自由的居民，還有一部分季節性居民被稱為「snow bird」，他們只在寒冷的冬天來到Slab City，追隨著陽光而來，一旦天氣回暖，就會搬回自己的家鄉。

Slab City的吸引力在於它提供了一個自由和包容的環境，讓人們能夠以自己的方式生活。這個小鎮吸引了各種背景和經歷的人們，他們在這裡找到了彼此支持和理解的社區。無論是在困境中尋找新的開始，還是只是追隨著陽光來享受冬天的人們，Slab City都為他們提供了一個獨特的歸宿之地。

slab city前門口有處軍方遺棄的站哨亭，這個也成為Slab City的標誌...
slab city前門口有處軍方遺棄的站哨亭，這個也成為Slab City的標誌之一。（截自YouTube）
居民們在周末時會相聚一同享受音樂的樂趣。他們彈奏吉他、唱歌，有時候甚至舉辦小型演...
居民們在周末時會相聚一同享受音樂的樂趣。他們彈奏吉他、唱歌，有時候甚至舉辦小型演唱會或音樂表演。（截自YouTube）

DNA 加州 破產

上一則

國慶日遊行煙火秀 華人社區活動7月起登場

下一則

200萬芬太尼藏儀表板、座椅 邊境查獲

延伸閱讀

不敢躺平 中國年輕人興起自嘲的Gap Day

不敢躺平 中國年輕人興起自嘲的Gap Day
莫迪3天美國訪問 科技與國防大豐收

莫迪3天美國訪問 科技與國防大豐收
印度總理莫迪訪美國 學者：關乎亞洲新權力平衡

印度總理莫迪訪美國 學者：關乎亞洲新權力平衡
鞏固資安防護 美國軍方將讓駭客競賽駭入衛星找漏洞

鞏固資安防護 美國軍方將讓駭客競賽駭入衛星找漏洞
美送大禮 印度勞工持H1B簽證可在美境內申請延簽

美送大禮 印度勞工持H1B簽證可在美境內申請延簽
年輕人更易發生病毒性心肌炎 留心四大症狀

年輕人更易發生病毒性心肌炎 留心四大症狀

熱門新聞

每磅不到一元錢的櫻桃令華人驚喜。（讀者提供）

比Costco便宜 這裡櫻桃每磅0.99元 引華人瘋搶

2023-06-22 20:01
兩名女子險遭一座頭鯨「吞下」。（視頻截圖）

加州2女乘皮划艇遭鯨魚一口「吞下」 可怕畫面全錄

2023-06-21 19:49
李芳雯介紹說，美國近幾年通貨膨脹很嚴重，小費也漲的離譜。（李芳雯臉書）

台女星嘆加州小費漲得離譜 消費50被要30小費

2023-06-21 22:40
現年58歲的台灣資深女星李芳雯，背譽為「凍齡美魔女」。（李芳雯提供）

台女星李芳雯遊LA 好市多神不知鬼不覺被偷包

2023-06-21 20:51
洛杉磯縣警察局19日發出緊急通告，呼籲可能知情民眾向警方提供有關華裔受害人鄧傑（Jie Deng，音譯）日前在拉朋地一家夜總會被刺身亡的相關綫索。（洛縣警方）

洛縣華人夜總會遇刺亡 坊傳死者餐廳大廚

2023-06-19 16:57
這棟豪宅的特色是擁有可以俯瞰洛杉磯市的全景視野，並設有多個休息區。（取自Redfin）

麻吉大哥黃立成 傳買下2500萬洛杉磯豪宅

2023-06-21 02:17

超人氣

更多 >
紐約華裔醫生捲路怒遭痛毆 腦部重傷不治

紐約華裔醫生捲路怒遭痛毆 腦部重傷不治
專家建議退休儲蓄達百萬 到底多少美國人做到？

專家建議退休儲蓄達百萬 到底多少美國人做到？
飛機停下來之前做這事 空姐認為是傻瓜行為

飛機停下來之前做這事 空姐認為是傻瓜行為
奶茶店員工吃太多「珍珠」掛急診 「珍珠」有何成份？

奶茶店員工吃太多「珍珠」掛急診 「珍珠」有何成份？
國泰飛洛杉磯客機香港機場中止起飛 乘客緊急疏散11傷

國泰飛洛杉磯客機香港機場中止起飛 乘客緊急疏散11傷