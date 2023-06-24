平板城市 成美國自由之地

許多Slab City的居民採取回收再利用的方式，打造出溫馨的小窩。由於缺乏基礎設施和資源，他們必須發揮創意和資源的最大化利用。（截自YouTube）

在美國加州 的邊境處，被喻為美國最後一塊自由之地的平板城市（Slab City），位於加州、亞利桑納州和墨西哥的交界處。Slab City被認為是「三不管」地帶，因為這裡沒有市政府、自來水供應、電力和基礎設施。居民不需要支付地稅或房租，也吸引不少年輕人前往探險。

Slab City被許多附近居民視為「三不管」地帶，處於一個完全沒人管的狀態。因此，各種形形色色的人群聚集在這裡，包括退伍軍人、退休者、破產 者、流浪漢等。

Slab City因其與主流社會價值觀和生活方式不同，吸引許多年輕人前來探險。居民發現了商機後，更開始在Airbnb上以大約30美元的價格出租車內的房間，吸引年輕人前來旅遊。居民廢物利用和隨性生活的狀態，也是吸引年輕人前來冒險的原因之一。他們利用太陽能和風能等可再生能源供應電力，並在周末聚在篝火前唱歌跳舞。在這裡，居民享受無人管理、無拘無束的生活，彷彿無憂無慮，感到快樂自在。

Slab City目前約有150名永久居民，部分居民是季節性住在這裡。在最熱鬧的時候，人數甚至可以達4000人。其中一位中年男子，暱稱為DNA ，已在Slab City生活四年。DNA出生並在聖地牙哥長大，曾從事多種工作，包括高空玻璃清潔和建築小工。在打工的過程中，他常常與上司發生摩擦。在90年代末，DNA因為擅自使用母親的車輛而被判入獄。出獄後，他拒絕家人幫助，成為無家可歸的人。他四處流浪，直到聽說Slab City的存在。

在現實世界中失去一切的DNA表示，在Slab City他終於找到了幸福，非常開心曾擁有的建築經驗能夠幫助到社區內其他居民。Slab City提供了一個讓DNA重新建立生活的機會，在這個自由小鎮，他找到了能與其他居民共同建設和支持的社區。他的建築技能為他贏得了尊重和感激，他能為社區做出貢獻並得到回報。

Slab City成為許多身體或心靈上無家可歸的人的歸宿，其中名叫Donita的女居民也分享了她的故事。她曾因為司法糾紛入獄七年，出獄後她決定改變生活方式，不再屈服於社會和他人對她的期望。對她來說，Slab City就是一個讓她能夠做自己的地方。

除了那些尋找庇護之地和追尋自由的居民，還有一部分季節性居民被稱為「snow bird」，他們只在寒冷的冬天來到Slab City，追隨著陽光而來，一旦天氣回暖，就會搬回自己的家鄉。