推倒泰裔長者致死案審理過慢 遭抗議

批亞太裔社區人士聚集在法院門前，為長者拉達納巴迪案件發聲。（記者張曼琳／攝影）

舊金山 亞太裔社區因84歲泰國 裔長者拉達納巴迪（Vicha Ratanapakdee）被人推倒重傷致死案，審理時間過於緩慢，亞裔 社區人士相當不滿，23日在舊金山市Thomas J Cahill法院階梯前進行集會，呼籲該案應受公正審理並能盡快結案，為受害者家人帶來新開始。

23日一早，大批亞太裔社區人士聚集在法院門前，為拉達納巴迪案件發聲。拉達納巴迪的女兒蒙塔努絲（Montanus Ratanapakdee）在父親發生悲劇後，成為民權倡導者，為反亞太裔仇恨頻現身社區集會。

蒙塔努絲表示：「我父親去世已經將近900天！」她指出，法院系統對該案的進展緩慢，她和家人一直在焦急而耐心地等待正義，自去年2022年6月14日的初步聽證會以來，此案又已經拖延了將近一年。她表示，希望父親遇害一案可盡快結案。