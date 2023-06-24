我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

供應短缺 加州房屋險、車險難買

瓦格納首腦稱已占領俄軍基地 要防長談判 否則攻莫斯科

推倒泰裔長者致死案審理過慢 遭抗議

記者張曼琳／舊金山報導
批亞太裔社區人士聚集在法院門前，為長者拉達納巴迪案件發聲。（記者張曼琳／攝影）
批亞太裔社區人士聚集在法院門前，為長者拉達納巴迪案件發聲。（記者張曼琳／攝影）

舊金山亞太裔社區因84歲泰國裔長者拉達納巴迪（Vicha Ratanapakdee）被人推倒重傷致死案，審理時間過於緩慢，亞裔社區人士相當不滿，23日在舊金山市Thomas J Cahill法院階梯前進行集會，呼籲該案應受公正審理並能盡快結案，為受害者家人帶來新開始。

23日一早，大批亞太裔社區人士聚集在法院門前，為拉達納巴迪案件發聲。拉達納巴迪的女兒蒙塔努絲（Montanus Ratanapakdee）在父親發生悲劇後，成為民權倡導者，為反亞太裔仇恨頻現身社區集會。

蒙塔努絲表示：「我父親去世已經將近900天！」她指出，法院系統對該案的進展緩慢，她和家人一直在焦急而耐心地等待正義，自去年2022年6月14日的初步聽證會以來，此案又已經拖延了將近一年。她表示，希望父親遇害一案可盡快結案。

拉達納巴迪的女婿勞森（Eric Lawson）透露，原本訂於23日為確定庭審的日期，但嫌犯辯護律師決定突然休假，勞森反問：「是必要的策略嗎？ 這對於審判來說真的公平嗎？ 這就是正義嗎？ 一次又一次，庭審被拖延了。 」他認為在需要確保審判對被告的公平之外，更要確保對受害者的而言是公平的。

社區人士聚集在法院門前，手舉告示牌為長者拉達納巴迪案件發聲。（記者張曼琳／攝影）
社區人士聚集在法院門前，手舉告示牌為長者拉達納巴迪案件發聲。（記者張曼琳／攝影）
拉達納巴迪的女兒蒙塔努丝在其父親悲劇發生後，成為民權倡導者。（記者張曼琳／攝影）
拉達納巴迪的女兒蒙塔努丝在其父親悲劇發生後，成為民權倡導者。（記者張曼琳／攝影）

舊金山 亞裔 泰國

上一則

國慶日遊行煙火秀 華人社區活動7月起登場

下一則

200萬芬太尼藏儀表板、座椅 邊境查獲

延伸閱讀

舊金山亞裔老人推倒致死案持續拖延 亞裔社區不滿

舊金山亞裔老人推倒致死案持續拖延 亞裔社區不滿
屋崙社區人士集會 要求兩警察委員辭職

屋崙社區人士集會 要求兩警察委員辭職
華人家長「停止忽視我們」集會 要求第20學委會爭取恢復擇優錄取

華人家長「停止忽視我們」集會 要求第20學委會爭取恢復擇優錄取
達拉斯小兄妹誤上賊車 妹妹被擄走12小時後放回

達拉斯小兄妹誤上賊車 妹妹被擄走12小時後放回
慈濟辦逆境成長研討會 輔助社區居民身心健康

慈濟辦逆境成長研討會 輔助社區居民身心健康
獵狐行動案庭審 檢方公布以徐進之妹名義寄送視頻

獵狐行動案庭審 檢方公布以徐進之妹名義寄送視頻

熱門新聞

每磅不到一元錢的櫻桃令華人驚喜。（讀者提供）

比Costco便宜 這裡櫻桃每磅0.99元 引華人瘋搶

2023-06-22 20:01
兩名女子險遭一座頭鯨「吞下」。（視頻截圖）

加州2女乘皮划艇遭鯨魚一口「吞下」 可怕畫面全錄

2023-06-21 19:49
李芳雯介紹說，美國近幾年通貨膨脹很嚴重，小費也漲的離譜。（李芳雯臉書）

台女星嘆加州小費漲得離譜 消費50被要30小費

2023-06-21 22:40
現年58歲的台灣資深女星李芳雯，背譽為「凍齡美魔女」。（李芳雯提供）

台女星李芳雯遊LA 好市多神不知鬼不覺被偷包

2023-06-21 20:51
洛杉磯縣警察局19日發出緊急通告，呼籲可能知情民眾向警方提供有關華裔受害人鄧傑（Jie Deng，音譯）日前在拉朋地一家夜總會被刺身亡的相關綫索。（洛縣警方）

洛縣華人夜總會遇刺亡 坊傳死者餐廳大廚

2023-06-19 16:57
這棟豪宅的特色是擁有可以俯瞰洛杉磯市的全景視野，並設有多個休息區。（取自Redfin）

麻吉大哥黃立成 傳買下2500萬洛杉磯豪宅

2023-06-21 02:17

超人氣

更多 >
紐約華裔醫生捲路怒遭痛毆 腦部重傷不治

紐約華裔醫生捲路怒遭痛毆 腦部重傷不治
專家建議退休儲蓄達百萬 到底多少美國人做到？

專家建議退休儲蓄達百萬 到底多少美國人做到？
飛機停下來之前做這事 空姐認為是傻瓜行為

飛機停下來之前做這事 空姐認為是傻瓜行為
奶茶店員工吃太多「珍珠」掛急診 「珍珠」有何成份？

奶茶店員工吃太多「珍珠」掛急診 「珍珠」有何成份？
國泰飛洛杉磯客機香港機場中止起飛 乘客緊急疏散11傷

國泰飛洛杉磯客機香港機場中止起飛 乘客緊急疏散11傷