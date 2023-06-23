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價格高 竊賊直接偷銅線

河濱訊
監控攝像頭捕捉到竊賊將幾卷貴重的銅線放入車中。（ABC 7截圖）
監控攝像頭捕捉到竊賊將幾卷貴重的銅線放入車中。（ABC 7截圖）

近年來，銅一直是竊賊的鎖定的作案目標，他們通過出售銅來快速獲利。上周，一名小偷在洛杉磯環球影城（Studio City）一棟公寓大樓內割斷銅管後，引發了大量自來水外洩導致水漫街區。本周一段監控攝像又捕捉到竊賊從河濱縣（Riverside）商家材料場地偷走大卷銅線的偷竊過程。

影音來源：Sierra Pacific Electrical Contracting，洛杉磯採訪中心後製

事件發生於6月19日（周一）晚上 10時30分左右，地點位於阿瓦隆街（Avalon Street）的Sierra 太平洋電氣承包公司（Sierra Pacific Electrical Contracting）。

該公司老闆盧普（David Loop）表示，犯罪司機顯然沒有穿鞋，並給他起了個「赤腳強盜」的綽號。「他們剪斷了公司的門鎖，推開門後開車進來，就好像他們知道自己要去哪裡一樣。」

盧普說，「坐在乘客位的竊賊跳下車，開始裝線，而司機看上去有點漫不經心，他赤著腳，只是幫同夥捲了另一卷銅線，然後同夥把銅線裝上車後一起離開。」

幾年前發生一起盜竊案後，盧普在該公司安裝了先進的安全系統。他表示，在這起案件中，竊賊帶走了用於安裝路燈和交通信號燈的昂貴電線卷。

盧普說，「他們可能會得到 500 元的廢品回收價，但是遠遠不及我購買銅線支付的費用。」

Loop 的監控攝像頭捕捉到其中一輛作案車的車牌號，盧普已將這些影像資料移交給河濱警察局（Riverside Police Department），警方希望這段視頻能夠幫助他們追查嫌疑人，同時也呼籲任何知情者致電警局報告。

洛杉磯 警察 環球影城

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