3連冠政大籃球隊 訪洛打友誼賽

政大「雄鷹籃球隊」訪洛杉磯參加友誼賽。(南加州政大校友會)

連續三年獲得台灣大專籃球聯賽男一級冠軍的政治大學「雄鷹籃球隊」，將於25日(本周日)中午參加南加州 政大校友會及北美政大校友歡迎餐會，下午與洛杉磯 地區的ABA聯盟球隊Hrazdan舉行一場友誼賽。

活動召集人南加 州政大校友會校友謝宗煌表示，雄鷹隊由領隊姜豐年帶領，團隊成員包括體育室主任王清欉、執行總監孫秉宏、總教練陳子威、助理教練范耿祥、體能教練王昱中、防護師廖期新、攝影師林立剛、管理侯碩，以及球員李允傑、黃子軒、涂亦含、林彥廷、林勵、王凱裕、莊朝勝、鍾理翔、宋昕澔、吳志鍇、歐力士。

南加州政大校友會及北美政大校友，將於25日上午11時為球隊舉行一場餐會，熱忱歡迎南加州政大校友/之友來參加。餐會報名 :葛蓁倫： 626-675-6868，王靜：818-917-8602，陳邑安（會長）：646-896-9520。

當天下午在美國中華體育聯誼會的熱心安排下，將與洛杉磯地區的ABA聯盟球隊Hrazdan舉行一場友誼賽。歡迎南加州政大校友及愛好體育的朋友們前往觀賞加油，共襄盛舉。

球賽時間於下午4時15分進埸，5時比賽開始，地點： John Muir High School1905 Lincoln Ave, Pasadena, CA 91103