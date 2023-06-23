我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

機場貴賓室疫後進入「鍍金時代」 LAX將擴展頂級服務

兩科技天王要「籠鬥」 馬斯克老媽看不下去：給我停戰

洛城新語╱人生沒有完美劇本

洛城新語
洛城新語
洛城新語

今年對洛杉磯湖人隊和當家球星詹姆斯（LeBron James）是十足特別的一年，詹姆斯在2月超越NBA傳奇球星「天鉤賈霸」（Kareem Abdul-Jabbar）的38387分，成為NBA歷史得分王，由於後無追兵，這項成就短期內恐無人能及。

詹姆斯在NBA度過20年頭，今年38歲，正當大家開始質疑他的年齡並唱衰他表現時，他率領的湖人上個賽季以黑馬之姿搶進季後賽西區第7種子，又接連擊退灰熊、勇士，闖進西區決賽，讓洛城球迷欣喜若狂。

當時大家都盼望，詹姆斯若能在今年拿下總冠軍，加上得分王的成就，將會是最佳劇本。可惜事與願違，西區冠軍被湖人隊被丹佛金塊隊4比0橫掃，難看的對戰成績讓他暫時無緣第五個冠軍戒指，而洛杉磯球迷想要再度迎來NBA總冠軍也是還要再等。

6月，東岸傳來消息，「飛人」喬丹（Michael Jordan）終於願意放手，以傳言30億美元出售夏若特黃蜂隊多數股權，13年的投資大賺28億美元，是當年注入金額的近15倍。這個出售案雖然傳聞已久，但仍有人認為以喬丹不服輸的個性，仍有繼續掌舵的可能性。

喬丹是NBA成立75年來最偉大的球員，他的偉大之處不在於15年職業生涯共拿下六屆總冠軍，兩次三連霸、十屆得分王等驚人數據，而是他戲劇性的人生。

他所處在的NBA年代和現在不同，當年打法與現在大相逕庭，喬丹被壞小子軍團活塞隊以暴力式禁區阻擋多年未果，後來增強體魄苦戰才拿到戒指。喬丹打死不退的不服輸精神最後突圍成功，這個故事到現在都不時被拿出來討論。此外，他中間一度退休跑去打棒球，再回來NBA創造了第二個三連霸。

當然，最為人津津樂道的是他獨排眾議與Nike簽下合約，一舉讓Nike超越converse、Adidas成為全球最強勢的運動品牌，這個決定讓喬丹致富至今，還被拍成電影AIR。喬丹的每一個故事都令球迷回味再三。

但，喬丹最偉大之處不在於上述，而是它對全球籃球的影響力及球員所造成的陰影，前者不用多說，後者較少人提，從洛杉磯最愛的城市球星布萊恩（Kobe Bryant）再到詹姆斯，後喬丹時代的每一個超級巨星，都不斷地被拿來與喬丹比較，儘管當事人不斷強調不希望再這樣，無奈球迷天天在網路上戰到底誰是史上最佳，反觀很少人會拿當下的新球星對比詹姆斯，這個籃球之神底下的陰影雖很殘酷，卻是20多年來沒有改變過的現象。

可是就算喬丹擁有這些仍未必完美，作為球星他無人能敵，但作為球隊老闆，很多人喜歡幫他算帳，他主導黃蜂隊共13年，球隊戰績423勝600敗，慘不忍睹，喬丹接手後的第2年更以7勝59敗、勝率1成06的慘淡成績，成NBA史上例行賽最低勝率紀錄，多數球評對於喬丹選球員眼光不敢領教，甚至揶揄他還是打球就好。

出售球隊後，喬丹球迷對他又能打又能經營球隊的期待畫下句點，而且在喬丹出脫持股後，NBA目前已無非裔老闆球隊。喬丹是籃球之神，卻一樣有一個不完美劇本，雖很殘酷，但這就是人生。

喬丹 NBA 洛杉磯

上一則

3連冠政大籃球隊 訪洛打友誼賽

下一則

跟著歐之旅 來趟14天的英倫風情之旅

延伸閱讀

東灣2歲亞裔童被撞傷 家人籌款治療

東灣2歲亞裔童被撞傷 家人籌款治療
NBA／溫班亞瑪料落腳馬刺 ESPN：詹姆斯之後最佳新秀

NBA／溫班亞瑪料落腳馬刺 ESPN：詹姆斯之後最佳新秀
NBA／試訓表現喬丹也驚豔 沃神爆料黃蜂榜眼籤會選米勒

NBA／試訓表現喬丹也驚豔 沃神爆料黃蜂榜眼籤會選米勒
場邊人語／賓客易位 不再作為

場邊人語／賓客易位 不再作為
NBA／喬丹「流感之戰」球鞋 138萬拍出

NBA／喬丹「流感之戰」球鞋 138萬拍出
NBA／喬丹「流感之戰」太經典 戰靴138萬拍出

NBA／喬丹「流感之戰」太經典 戰靴138萬拍出

熱門新聞

兩名女子險遭一座頭鯨「吞下」。（視頻截圖）

加州2女乘皮划艇遭鯨魚一口「吞下」 可怕畫面全錄

2023-06-21 19:49
李芳雯介紹說，美國近幾年通貨膨脹很嚴重，小費也漲的離譜。（李芳雯臉書）

台女星嘆加州小費漲得離譜 消費50被要30小費

2023-06-21 22:40
Dave持續打造了八年的英式花園，驚艷鄰居。（記者楊青╱攝影）

他用8年打造英式花園 成果驚艷華人鄰居

2023-06-15 15:41
現年58歲的台灣資深女星李芳雯，背譽為「凍齡美魔女」。（李芳雯提供）

台女星李芳雯遊LA 好市多神不知鬼不覺被偷包

2023-06-21 20:51
中國走線客在美國邊境被逮捕。（取材自CBP推特）

走線生活落差大 後悔想回家？中領館這麼說…

2023-06-15 21:53
洛杉磯縣警察局19日發出緊急通告，呼籲可能知情民眾向警方提供有關華裔受害人鄧傑（Jie Deng，音譯）日前在拉朋地一家夜總會被刺身亡的相關綫索。（洛縣警方）

洛縣華人夜總會遇刺亡 坊傳死者餐廳大廚

2023-06-19 16:57

超人氣

更多 >
「我們失去他們了」 泰坦號殘骸尋獲 相信5人已罹難

「我們失去他們了」 泰坦號殘骸尋獲 相信5人已罹難

「陪睡換冠軍」沒兌現？江蘇健美選手脫鞋砸裁判：臭流氓

「陪睡換冠軍」沒兌現？江蘇健美選手脫鞋砸裁判：臭流氓
紐約華裔房東討租不成 反遭租霸毆打

紐約華裔房東討租不成 反遭租霸毆打
男子在中餐廳點餐後見佛像竟要求退費 網友力挺店家

男子在中餐廳點餐後見佛像竟要求退費 網友力挺店家
比Costco便宜 這裡櫻桃每磅0.99元 引華人瘋搶

比Costco便宜 這裡櫻桃每磅0.99元 引華人瘋搶