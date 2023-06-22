史丹福女華生 成西洋棋頂尖高手

史丹福大二華裔女生葉詩文努力朝西洋棋國際特級大師的地位邁進。（網路影片截圖）

在怡人的六月天裡，身穿綠色T恤、搭配一頂帽子的葉詩文（Carissa Yip）站在史丹福大學 校園裡的果汁店Jamba Juice前，看起來和一般學生沒有兩樣。

史丹福的期末考剛結束，學生們正準備回家過暑假。雖然葉詩文會返回麻州 卡姆斯福特（Chelmsford）與家人共度時光，但大部分時間她會待在聖路易斯、北卡羅萊納州和費城 。

葉詩文表示，這幾個地方是培育國際西洋棋手的專門地，也是她朝成為西洋棋特級大師（grandmaster）目標前進的地方。不過，在這個領域，她已無法隱藏自己，因為她已是世界排名第二的女子棋手。

葉詩文說：「只把我看作是一名棋手是狹獈的。我自認是一個有明確定義的人，在我成長過程中，學校和西洋棋一直是分開的，因為我希望這樣。」

目前，全球有40名女性棋手獲得國際特級大師的最高終身名號，如果葉詩文短期內能成達成這一目標，她將成為全球第七年輕獲得這一名號的女棋手。

葉詩文堅稱，儘管非常擅長，但西洋棋並不是她的全部。現在是史丹福大二生的葉詩文正在考慮攻讀雙學位，一是理工科系（STEM），一是與哲學和宗教相關的科系。

因為西洋棋，葉詩文已經走遍全球，她在成為國際大師（international master）和女子特級大師（woman’s grandmaster）後，知名度不斷提高。

葉詩文10歲時積分突破2000分，獲得美國西洋棋聯盟的專家（expert）名號，是美國史上獲得此名號的最年輕女性。

葉詩文是2021年美國女子西洋棋錦標賽的冠軍，擊敗了38歲的國際特級大師克魯許（Irina Krush）。克魯許是美國評分最高的女子西洋棋棋手，曾打敗四名前美國女子冠軍。在她過去五場比賽中，葉詩文贏了四場，其中包括戰勝當時世界排名第一的中國棋手居文君。

葉詩文說：「即便在拿到最高名號後，西洋棋仍將永遠存在於我的生活中。」