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廢棄物疑毒校園 廠商遭控22重罪

編譯胡立宗╱綜合報導
Jordon High School旁邊的Atlas回收廠。（取自ABC截圖）
Jordon High School旁邊的Atlas回收廠。（取自ABC截圖）

洛杉磯縣瓦茨（Watts）的Jordon High School長期受到重金屬毒害，部分校地甚至鉛過量而必須封閉，不過洛縣檢察署本周正式採取法律行動，對回收廠Atlas Iron & Metal Co.與負責人Gary Joseph Weisenberg、Matthew Jacob Weisenberg提起22項重罪、2項輕罪指控。

洛縣檢察長賈斯康（George Gascón）21日在高中外向媒體宣布此一決定，因為超過500名學生長期呼吸鉛、鉻與其他有毒金屬，而來源正是學校隔壁的回收廠。21項重罪指控包括故意在未獲許可的地點傾倒鎳、鋅、銅等有毒金屬；輕罪的其中一項則為欠缺必要的防火、降低公害措施。

公司的委任律師Benjamin N. Gluck表示，對遭到控罪非常失望，Atlas一直希望與各方達成妥善的解決案，但是檢方一再拒絕溝通還起訴業者，公司只好積極證明清白。不過，剛畢業的Genesis Cruz接受ABC訪問時說，他們的學習環境一直充滿噪音、震動與煙塵，他們早已被迫習慣，但是他們的「常態」並不正常。

回到2020年7月，檢方剛開始調查Atlas公司不當傾倒有毒廢棄物的案件，自廠房附近取樣的土壤驗出過量的鉛與鋅，廠房內的土壤則驗出七種金屬，Jordon High School也發現金屬碎片。本案初次提審訂於6月26日。

洛縣 洛杉磯

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