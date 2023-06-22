兒童溺水 掌握黃金4分鐘

根據CDC的資料，美國每年約有1000名14歲以下的兒童因溺水身亡，泳池是最長發生溺水的場所。（取自Pixabay）

根據聯邦疾病防治中心 （CDC ）的數據，每年大約有1000名14歲以下的兒童因溺水而喪生，其中一至四歲的幼童是最容易發生溺水事故的年齡段，了解掌握兒童溺水急救的知識非常重要。

擁有多年急救經驗的醫師陳躍表示，兒童的生理特徵和耐受力不同於成人，他們需要更及時的急救措施。資料顯示，兒童落水兩分鐘後便會失去意識，四至六分鐘後，身體便則會遭受不可逆轉的傷害。因此，溺水急救需抓住四分鐘黃金時間，盡快施救。

此外，由於兒童的身體比成人脆弱，在救援時需要小心地處理他們的頭部和頸部。在做心肺復甦（CPR）時，兒童和成人的操作手法有所不同。按壓兒童外胸的力量要小一些，人工呼吸的節奏和深度也有別於成人，急救者需要適應調整。對於嬰幼兒，則需要更小心地檢查他們的氣道通暢性。

根據美國心臟協會（American Heart Association）和美國紅十字會（American Red Cross ）資料，溺水急救的正確步驟如下：

1.緊急呼救：如果發現有人溺水，應立即撥打緊急救援電話（如911）；同時，尋求救生人員或附近人的幫助；

2.救出溺水者：在確保自身安全的情況下，儘快救出溺水者；

3.檢查呼吸：傾聽溺水者的呼吸聲或觀察胸部是否有起伏。若沒有呼吸或呼吸不正常，則立即開始做CPR；

4. CPR急救：先將溺水者放在堅硬的地面上，然後用兩隻手掌交替按壓溺水者外胸，按壓30次後，進行兩次人工呼吸，每次約持續1秒。在做胸外按壓時需保持手臂伸直，利用身體重量按壓，按壓速度為每分鐘100至120次。持續進行CPR，直到患者顯示出生命跡象。

5. 尋求醫療幫助：即使CPR成功，也需尋求醫療專業人員的幫助。溺水後可能會出現潛在的健康問題，需進一步治療和觀察。

值得注意的是，雖然這些步驟提供了基本的溺水急救指南，但接受正規的急救培訓非常重要。陳躍指出，美國社區及醫院都有提供培訓與證書的渠道，醫務人員和非醫務人員均可參加。