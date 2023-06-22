華人醫生度假遇溺水童 搶救成功

校友們表示，這場突發事件給此次校友聚會增添了特別的意義。圖為中國浙江大學醫學院1977級校友合照 。（受訪者提供）

日前一群中國浙江大學醫學 院畢業的校友，相約在墨西哥 坎昆（Cancun）的度假酒店聚會敘舊；然而，一件突發的溺水事件，又給這場醫學院校友們的聚會增添了特別的意義。橙縣爾灣麻醉科醫師樓燕勤，當場目睹了校友陳躍救人的全過程，表示當時情況非常緊急，還好陳躍非常冷靜，以致過程有驚無險，結果令人感動。

5月2日下午，陳躍醫生正和幾位老同學在酒店的泳池聊天，泳池對面突然傳來呼救的聲音，有兩個人絕望地呼喊「Help！Help！」而他們的身邊，躺著一個年約四、五歲的小男孩，不省人事。陳躍醫生和朋友立刻意識到，這個孩子溺水了。

據陳躍的朋友回憶，陳躍當時見此情形立刻從水裡跳出來，衝向孩子身邊。當時孩子臉色蒼白，嘴唇發紫，已幾乎失去生命跡象。旁邊的民眾一片慌張，束手無策。陳躍見狀立刻大吼「叫911！叫救護車！他需要呼吸！」（Call 911！ Get ambulance！、「He needs breathe！）。與此同時，陳躍一隻手按住孩子的鼻翼，一隻手抬起他的下巴，開始給孩子做人工呼吸。同時還指揮身邊做胸口按壓的人如何配合。

據陳躍回憶，當時在四、五個心臟按摩後，孩子的嘴角開始有了動靜，陳躍見狀立刻讓孩子略微右側臥，溺水兒童此時開始一口口的吐水，慢慢地四肢也開始有了反應，接著開始大量吐水，終於，孩子開始哭了。

之後，救護人員也趕到現場，把孩子帶去醫院。後來酒店的經理告訴陳躍，孩子當晚就出院了，孩子的父母非常感激她。

陳躍回憶，當時她的反應完全是下意識的。她說，作為醫生，這是一種職業本能。當時她沒有多想，立刻進入了工作狀態，神經迅速高度緊繃。 「我當時甚至都沒來得及考慮墨西哥的急救電話是不是也是911，或者身邊的人是否聽得懂英文。」

事後，陳躍還聯繫了酒店，詳細地提出了她對酒店泳池的安全設施和管理方面的改進意見，希望可以防止類似事件發生。

同行的南加州 麻醉科醫師樓燕勤表示，當時情況非常緊急，陳躍第一時間就衝了上去，毫不猶豫，沉著冷靜地完成搶救，阻止了悲劇的發生。 「當孩子的哭聲響起後，圍觀的人群都開始歡呼，非常令人感動。」