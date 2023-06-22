心理健康諮詢 洛縣有免費資源可用

洛杉磯縣心理健康部特別成立聯合心理健康促進小組，將心理健康諮詢傳遞給包括華裔社區在內的少數族裔。（Young Choi提供）

槍擊事件讓民眾的目光更多投射在亞太裔群體的心理健康 問題，事實上，政府有不少資源可供亞太裔群體利用。

洛杉磯 縣心理健康提供多種熱線諮詢。首先，洛縣提供24小時心理諮詢熱線：800-8547771。針對民眾的需求，進行心理評估，該熱線可以推薦心理醫生和心理服務。該熱線還可以傾聽民眾心聲，進行心理安慰。此外還提供專門的老兵心理服務。有語言或聽力障礙的民眾可以撥打711。

如果有親朋好友正在經歷心理問題，可以撥打或發信息給988。對話內容將完全保密，電話和短信費用免費。民眾也可以在網上在線聊天，網址為https://suicidepreventionlifeline.org/chat/。

此外，民眾還可以發短信「LA」到741741，獲得免費心理諮詢。其他心理諮詢熱線還包括：800-9855990，幫助有藥物成癮等導致心理有問題的人士；800788-7386幫助LGBTQ人士進行心理輔導等。

為了將心理健康資源傳遞給更多少數族裔，洛杉磯縣心理健康部（LA County Mental Health）特別成立聯合心理健康促進小組（「United Mental Health Promoters」），將心理健康諮詢傳遞給包括華裔社區在內的少數族裔。