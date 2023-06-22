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洛市議員普萊斯放棄代理主席 哈里斯道森繼任

編譯胡立宗／綜合報導
洛杉磯市議會議員普萊斯（Curren Price）遭起訴後宣布放棄代理主席（president pro tempore）一職。（取自ABC7截圖）
洛杉磯市議會議員普萊斯（Curren Price）遭起訴後宣布放棄代理主席（president pro tempore）一職。（取自ABC7截圖）

洛杉磯市議會議員普萊斯（Curren Price）13日遭到起訴，他宣布放棄代理主席（president pro tempore）一職，議會20日選出哈里斯－道森（Marqueece Harris-Dawson ）代理其職。普萊斯正式自議會除名的提案仍待審查，程序委員會通過後才能交由全院表決。

72歲的普萊斯上周還有現身議會，但20日的會議已經沒有出現，辦公室宣布本周其他會議也不會參加。對於洛縣檢方的指控，其辦公室表示，普萊斯為了洛杉磯市貢獻一生，他希望能證明清白。普萊斯自己給議會主席克雷科里安（Paul Krekorian）的信函則稱，他在司法體系證明清白時，最不希望的就是拖累公眾事務，因此主動辭去代理主席。

洛市議會近年來風波不斷，除了惠薩（Jose Huizar）、英格蘭德（Mitchell Englander）因收賄下台，雷利-湯瑪斯（Mark Ridley-Thomas）也因關說離職。另有多名議員在私下場合侮辱少數民族，導致議長馬丁尼茲（Nury Martinez）辭職。

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