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保護隱私 5個步驟簡單刪除Google Maps「自家照片」

編譯胡立宗／綜合報導
Google Maps的街景可以點選Report A Problem（右下箭頭處），將你家的外貌模糊處理。（取自FOX News）
Google Maps的街景可以點選Report A Problem（右下箭頭處），將你家的外貌模糊處理。（取自FOX News）

谷歌地圖Google Maps用來預先查看要去的地方是很方便，但是如果你家也成為鳥瞰圖或3D街景的一部分，該如何保護自家隱私，避免成為盜賊的下一個目標？明明沒有要賣房子，Zillow、Redfin或Realtor.com卻刊登了自家的照片，又該如何申請移除？底下是福斯新聞（FOX News）整理的方法。

Google Maps的鳥瞰圖方便人們查看要去之處的位置，3D街景（Street View）則能顯示當地建物的外觀，方便預先知道目的地的特徵，但是當你的住家也成為Google Maps的公開資料時，是否會擔心自家成為竊賊的新目標呢？要求Google模糊（blurring）你家外貌的方法很簡單：

第一，因為App沒有模糊功能，因此得先找到一台可以上網的電腦。

第二，搜尋欄輸入你家地址，找到照片後，在右下方點選回報問題（Report A Problem）。

第三，如果角度不對可以在回報網頁中調整，接著填寫那些地方需要模糊處理。

第四，記得一定要填入電郵信箱，然後提交申請。

最後，你可能會收到Google來信，要求提供更多資訊，或是告知處理結果。

至於住家被登上Zillow、Redfin、Realtor.com平台有該如何移除？首先，必須註冊帳號，填寫一些問題並上傳資料，證明你是這棟房子的擁有者；然後以Owner View點選Edit Facts，移除你家的相關照片，最後記得保存變更（Save Changes）。這樣你的房子就不會出現在待售名單上了。

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