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陳貴東創立中山會館 促進亞太文化發展

記者子為/蒙特利公園市報導
由印太研究中心創辦人兼總裁陳貴東等人籌備創立的「中山會館」在蒙市舉辦記者會，各界嘉賓齊聚一堂共襄盛舉。（記者子為/攝影）
由印太研究中心創辦人兼總裁陳貴東等人籌備創立的「中山會館」在蒙市舉辦記者會，各界嘉賓齊聚一堂共襄盛舉。（記者子為/攝影）

印太研究中心創辦人兼總裁陳貴東共同創立「中山會館」，6月20日在蒙市召開記者會宣布，該社團主打文化交流，旨在促進亞太文化蓬勃發展。各界嘉賓受邀齊聚一堂，為「中山會館」的成立送上衷心的祝福。

記者會在蒙市天仁茗茶輕鬆小站舉行，發起人之一陳貴東表示，在南加州已有歷史悠久的「中華會館」和「台灣會館」，現在印太研究中心智庫基金會又將為南加社區華人華僑、台僑台商、美藉台裔提供第三個家，一個溫馨又充滿歡樂的家。中山會館充滿濃厚藝術文化氣息，提供詩書畫作、音樂琴藝、茶道、花道等活動，是個充滿歡樂、活力、希望和幸福的家。

陳貴東還解釋了「中山」會館名稱的來源：中者，中庸之道，中乃天下之大本，山者，仰之彌高，滋養萬物，生生不息，仁者樂山，智者樂水。為了感恩和學習古聖賢者之智慧精華，故起名「中山會舘」。

人文學術委員會主席湯健明表示，希望能有更多人瞭解中山會館的特色與文化底蘊。（記者...
人文學術委員會主席湯健明表示，希望能有更多人瞭解中山會館的特色與文化底蘊。（記者子為/攝影）

洛杉磯台北經濟文化辦事處經濟組組長劉倫正到場給予祝福，他認為中山會館將豐富華僑同胞的精神世界，希望中山會館的場所能完美竣工，社團的創建和發展也不斷圓滿。

中山會館人文學術委員會主席湯健明表示，此前也和印太研究中心合作講授新聞倫理，希望能有更多人瞭解中山會館的特色與文化底蘊。

中山會館籌備企劃主任江啓洸表示，感謝陳貴東的號召力以及各路嘉賓能在此匯聚，希望中山會館能發揮其文化影響力，並帶動亞太相關文化的蓬勃發展。

到場嘉賓還包括中山會館顧問兼美國YK集團總裁盧順興、YK集團副總裁丁偉豪、中山會館顧問林健昌、加州台灣同鄉聯誼會會長王竹青、僑務諮詢委員張自豪、僑務諮詢委員楊家淦、山景城學區教委吳孟臻等，各位嘉賓都為中山會館的創立獻上了誠摯的祝福，並期待中山會館將帶來的精彩文化盛事。

印太研究中心由現任總裁陳貴東創立，其四大使命是：人文藝術促進交流活動、發展經濟改善生活品質、學術教育倡議科技醫療、共存共榮追求人類和平。

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