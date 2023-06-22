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洛杉磯文青盛會 「藝術書籍市集」疫情後首度舉辦

記者張宏／洛杉磯報導
洛杉磯的文藝青年全在這裡，為期三天的年度Acid Free藝術書籍市集日前結束。（記者張宏／攝影）
洛杉磯的文藝青年全在這裡，為期三天的年度Acid Free藝術書籍市集日前結束。（記者張宏／攝影）

為期三天的年度Acid Free藝術書籍市集日前結束，這是該藝術市集經過三年疫情後第一次重返Blum&Poe，洛杉磯的文藝青年全在這裡，來自西海岸及其他地區的90多家參展商在這裡展出他們出版的藝術書籍，其中不乏亞裔參展商家。

（影音來源：記者張宏）

Acid Free藝術市集在2018年由19家洛杉磯的獨立出版商聯合成立的藝術書籍市集，通常在夏季的某個周末舉辦，通過大學出版社、地下出版商和藝術家講座和書籍展示、表演計畫，為洛杉磯的愛書藝術的人們提供更多資訊和展示平台。

雖然Acid-Free近年擴展到一些國際參展商，但書展重點仍然在西海岸。市集現場熱鬧非凡，來自洛杉磯各地的文藝青年和喜歡藝術的人們，聚集在這裡聊天看書欣賞音樂，戶外還有流動餐車提供食物。在Blum & Poe的兩層樓有近百家參展商，其中不乏亞裔面孔的參展商和藝術家。每個攤位上都擺放著該機構出版的藝術書籍和周邊產品，大家和參展商聊天溝通，了解他們的展品特色。

現場匯集了很多特色出版商，如位於舊金山的Eggy Press出版商，將自己描述為「一群為你我創作藝術的朋友，永遠」。他們出版的書有趣又好看。還有成立於2017年的Sming Sming Books，出版藝術家兼電影製作人米歇爾·迪松（Michelle Dizon）作品「白色凝視」（White Gaze） ，從國家地理（National Geographic）雜誌的檔案圖片中，獲取檔案圖像並編輯了部分隨附文本，表現殖民和種族的獨特看法。

在洛杉磯女權主義藝術界有一定知名度的Women's Center for Creative Work舉辦一系列女性研討會、活動和藝術評論會議。這次展出的是其最新的兩本書法西斯主義下的藝術創作指南和女權組織手冊。

好萊塢的華人許小姐和朋友來參加這次藝術市集，她表示，現場能看到很多有創意的印刷品，還有很多藝術家親自參展，能和他們直接面對面交流很有意思。雖然現在人們距離紙質圖書越來越遠，但是這種可觸摸的體驗是無價的，有時也是藝術感知的一部分。

現場能看到很多有創意的印刷品，還有很多藝術家親自參展。（記者張宏／攝影）
現場能看到很多有創意的印刷品，還有很多藝術家親自參展。（記者張宏／攝影）
來自洛杉磯各地的文藝青年和喜歡藝術的人們聚集在這裡聊天看書欣賞音樂。（記者張宏／...
來自洛杉磯各地的文藝青年和喜歡藝術的人們聚集在這裡聊天看書欣賞音樂。（記者張宏／攝影）
現場能看到很多有創意的印刷品，還有很多藝術家親自參展。（記者張宏／攝影）
現場能看到很多有創意的印刷品，還有很多藝術家親自參展。（記者張宏／攝影）

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