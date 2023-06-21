我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

麻吉大哥黃立成 傳買下2500萬洛杉磯豪宅

網紅控炎亞綸「在橫店強迫進入」台北家性愛遭偷拍

李小龍逝世50周年 華埠僑團隆重紀念

洛杉磯訊
加州眾議員方樹強（中）向主辧單位代表頒發表揚狀。(主辧單位提供)
加州眾議員方樹強（中）向主辧單位代表頒發表揚狀。(主辧單位提供)

國際功夫巨星李小龍（Bruce Lee）逝世50周年，南加州四華人團辦近期在洛杉磯華埠合辦了一場紀念活動，李小龍的胞弟李振輝（Robert Lee）到場向李小龍銅像獻花致意。

由南加州港澳之友會、廣府人聯誼會、加州南灣華人協會、南加州美華聯四個團體聯合舉辦之「李小龍逝世50周年紀念大會」日前於華埠隆重舉行。活動當天下午四時，由梅紅、李美娟擔任導遊，帶領僑團首長重溫李小龍昔日在華埠的足跡，包括李小龍武館及居住公寓，並在李小龍銅像前緬懷享譽全球的中國功夫巨星。

李小龍（Bruce Lee）原名李振藩，祖籍中國廣東省佛山市順德區均安鎮，1940年11月27日出生於美國三藩市東華醫院，師承葉問。1967年，李小龍在洛杉磯華埠大學路開設「振藩國術館」，同年7月，他將過去三年建立的「無固定技術動作、無套路形式」的武術體係正式命名為「截拳道」。

位於洛杉磯華埠的李小龍銅像由廣州雕塑院副院長、國家一級美術師鍾志源製作，高7.6英呎，2018年9月28日完成地基修建、慶祝洛杉磯華埠80周年慶，由李小龍的女兒李香凝（Shannon Lee）、前加州參議員梁家訓（Kevin de León）等人主持揭幕儀式。

李小龍逝世50周年紀念活動當天，李振輝現身華埠，手持鮮花向兄長李小龍的銅像獻花致意，感謝洛杉磯各界華人對兄長的尊崇及舉辦逾200人大型紀念活動。

獻花儀式後，羅省中華總商會主席莊佩源致歡迎詞，華埠大聯盟會長馬樹榮、美華聯榮譽主席張素久、加州眾議員方樹強 (Mike Fong) 及蒙市議員饒影凡 (Yvonne Yiu) 等致詞，讚揚李小龍生前將中國功夫及武術哲學發揚光大。 

李振輝致詞表示，過去50年間，李小龍在世界的知名度與日俱增，李小龍創立的截拳道綱要是：「以無法為有法，以無限為有限」，他的哲學與功夫是真材實料，正如中國俗語：「真金不怕火煉」，相信李小龍的「打不死精神」會一直弘揚，世代相傳。

李振輝表示，除了武術功夫之外，李小龍亦有風趣的時刻，他與朋友聚會時，亦會講笑話，耍有趣的玩意，盡量使派對沒有冷場。李振輝說，李小龍的名望長盛不衰，全靠全球粉絲的支持。因此，他要向所有長期支持及擁護李小龍的忠實粉絲朋友致謝。

洛杉磯四僑團聯合舉辦「李小龍逝世50周年紀念大會」。(主辦單位提供)
洛杉磯四僑團聯合舉辦「李小龍逝世50周年紀念大會」。(主辦單位提供)
李振輝向兄長李小龍銅像獻花致意。(主辧單位提供)
李振輝向兄長李小龍銅像獻花致意。(主辧單位提供)

李小龍 華埠 加州

上一則

內陸河濱突發野火 部分居民撤離

下一則

華醫協會年會 探討癌症醫療進展

延伸閱讀

功夫巨星李小龍逝世50年 洛杉磯華埠隆重紀念

功夫巨星李小龍逝世50年 洛杉磯華埠隆重紀念
六月節長周末 芝加哥槍擊案大爆發 75中彈13死

六月節長周末 芝加哥槍擊案大爆發 75中彈13死
芝市槍聲頻傳 周末60中槍10死

芝市槍聲頻傳 周末60中槍10死
金山華埠迎六月節 未現遊客高峰

金山華埠迎六月節 未現遊客高峰
醫學常識及福利講座 6/25華埠登場

醫學常識及福利講座 6/25華埠登場
柏路重開？ 華埠民眾意見分歧

柏路重開？ 華埠民眾意見分歧

熱門新聞

銀行帳戶扣除5200元，新存入一筆2500元。（受訪者提供）

不懂英文吃虧？南加華女存5200 銀行改成2500

2023-06-14 21:43
Dave持續打造了八年的英式花園，驚艷鄰居。（記者楊青╱攝影）

他用8年打造英式花園 成果驚艷華人鄰居

2023-06-15 15:41
研究顯示，美國人愈來愈厭倦給小費。（Getty Images）

自助機台也得給？ 美國小費文化漸越界遭厭倦

2023-06-14 02:18
洛杉磯縣警察局19日發出緊急通告，呼籲可能知情民眾向警方提供有關華裔受害人鄧傑（Jie Deng，音譯）日前在拉朋地一家夜總會被刺身亡的相關綫索。（洛縣警方）

洛縣華人夜總會遇刺亡 坊傳死者餐廳大廚

2023-06-19 16:57
中國走線客在美國邊境被逮捕。（取材自CBP推特）

走線生活落差大 後悔想回家？中領館這麼說…

2023-06-15 21:53
電動車示意圖。（取材自Unsplash.com）

加州買特斯拉 有1.5萬補助可拿 Model 3估2.5萬入手

2023-06-11 02:20

超人氣

更多 >
不是咖啡或李子汁 長期避免便秘的頭號飲料是它

不是咖啡或李子汁 長期避免便秘的頭號飲料是它
家裝太陽能板省錢嗎？ 華人怒：每年隱藏費用近千元

家裝太陽能板省錢嗎？ 華人怒：每年隱藏費用近千元
長壽研究員追求不老丸 但最佳藥方也最簡單 是「這3字」

長壽研究員追求不老丸 但最佳藥方也最簡單 是「這3字」
獨家專訪／21歲劉憶佳遊德遇害 爸爸嘆：最痛的父親節

獨家專訪／21歲劉憶佳遊德遇害 爸爸嘆：最痛的父親節
4死2重傷 曼哈頓華埠麥地臣街電單車店引發住宅大火

4死2重傷 曼哈頓華埠麥地臣街電單車店引發住宅大火