李小龍逝世50周年 華埠僑團隆重紀念

加州眾議員方樹強（中）向主辧單位代表頒發表揚狀。(主辧單位提供)

國際功夫巨星李小龍 （Bruce Lee）逝世50周年，南加州 四華人團辦近期在洛杉磯華埠 合辦了一場紀念活動，李小龍的胞弟李振輝（Robert Lee）到場向李小龍銅像獻花致意。

由南加州港澳之友會、廣府人聯誼會、加州南灣華人協會、南加州美華聯四個團體聯合舉辦之「李小龍逝世50周年紀念大會」日前於華埠隆重舉行。活動當天下午四時，由梅紅、李美娟擔任導遊，帶領僑團首長重溫李小龍昔日在華埠的足跡，包括李小龍武館及居住公寓，並在李小龍銅像前緬懷享譽全球的中國功夫巨星。

李小龍（Bruce Lee）原名李振藩，祖籍中國廣東省佛山市順德區均安鎮，1940年11月27日出生於美國三藩市東華醫院，師承葉問。1967年，李小龍在洛杉磯華埠大學路開設「振藩國術館」，同年7月，他將過去三年建立的「無固定技術動作、無套路形式」的武術體係正式命名為「截拳道」。

位於洛杉磯華埠的李小龍銅像由廣州雕塑院副院長、國家一級美術師鍾志源製作，高7.6英呎，2018年9月28日完成地基修建、慶祝洛杉磯華埠80周年慶，由李小龍的女兒李香凝（Shannon Lee）、前加州參議員梁家訓（Kevin de León）等人主持揭幕儀式。

李小龍逝世50周年紀念活動當天，李振輝現身華埠，手持鮮花向兄長李小龍的銅像獻花致意，感謝洛杉磯各界華人對兄長的尊崇及舉辦逾200人大型紀念活動。

獻花儀式後，羅省中華總商會主席莊佩源致歡迎詞，華埠大聯盟會長馬樹榮、美華聯榮譽主席張素久、加州眾議員方樹強 (Mike Fong) 及蒙市議員饒影凡 (Yvonne Yiu) 等致詞，讚揚李小龍生前將中國功夫及武術哲學發揚光大。

李振輝致詞表示，過去50年間，李小龍在世界的知名度與日俱增，李小龍創立的截拳道綱要是：「以無法為有法，以無限為有限」，他的哲學與功夫是真材實料，正如中國俗語：「真金不怕火煉」，相信李小龍的「打不死精神」會一直弘揚，世代相傳。