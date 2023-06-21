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夏季音樂節視聽盛宴 TheFray唱響亞市

記者張宏╱洛杉磯報導
VIP區域提供爆米花。（記者張宏／攝影）
VIP區域提供爆米花。（記者張宏／攝影）

洛杉磯縣縣政委員巴格（Kathryn Barger）和洛縣植物園（Los Angeles County Arboretum）日前為亞凱迪亞及周邊居民帶來一場視聽盛宴，來自丹佛的搖滾樂隊The Fray在洛縣植物園舉辦演唱會，這也是Pasadena Symphony and Pops在這裡舉辦的第五屆年度夏季音樂節的一部分。

影音來源：記者張宏

Pasadena Symphony and Pops是一個大型的音樂團體，每年都會舉行很多場不同主題的音樂會，他們不僅在西海岸演出， 也經常到紐約等地舉行音樂會，他們的使命是為社區提供最高品質的表演，每年他們選擇在洛縣植物園舉辦夏季音樂節，今年第一個邀請的就是來自丹佛的雙白金搖滾樂對The Fray。

在VIP區域，巴格和來賓親切合影，現場還有馬隊可供拍照，來賓還在演出前品嚐爆米花和壽司等美食。巴格表示，很高興聖蓋博谷民眾在夏天能聚集在植物園欣賞美妙的音樂。

其他觀眾則會帶著躺椅和野餐墊、美食美酒來這裡一邊露營野餐，一邊欣賞美妙的音樂。17日晚上氣溫宜人，草坪上坐滿了來自四面八方的民眾，大家如癡如醉的欣賞著TheFray的精彩演出，演出結束後還熱情要求返場，因此樂隊又加唱三首歌曲。

作為出道十年的樂隊，The Fray演唱了熱門單曲Over My Head、You Found Me和How to Save a Life等，這些歌曲在排行榜上獲得雙白金唱片並獲得葛萊美提名。 此外，大家還聽到他們廣受好評的第四張專輯Helios中的多首曲目等。

亞凱迪亞華人劉女士表示，在夏天欣賞美妙音樂，同時還能和朋友喝酒聊天品嚐美食是很棒的體驗。現場氣氛很熱烈，大家都很開心。

在音樂節還會有數場演出，包括24日Divas Through The Decades，7月15日Larry Blank的靈魂樂，以及7月29日Michael Feinstein帶來的百老匯歌曲。

大家如痴如醉的欣賞著TheFray的精彩演出。（記者張宏／攝影）
大家如痴如醉的欣賞著TheFray的精彩演出。（記者張宏／攝影）
在VIP區域，巴格（前排中）和華人來賓Jamie Lee（前排左）和Lily L...
在VIP區域，巴格（前排中）和華人來賓Jamie Lee（前排左）和Lily Li親切合影。（記者張宏／攝影）
作為出道十年的樂隊，The Fray演唱多首熱門單曲。（記者張宏／攝影）
作為出道十年的樂隊，The Fray演唱多首熱門單曲。（記者張宏／攝影）

植物園 洛縣 美食

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