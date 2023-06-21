華醫協會年會 探討癌症醫療進展

醫學專家、企業管理者將在會上介紹癌症領域的最新進展和人工智能的應用等前沿話題。（取自美國華人執業醫師協會）

美國華人執業醫師協會（Society of Chinese American Physician Entrepreneurs，簡稱SCAPE）第九屆年會，將於6月30日至7月2日在聖蓋博市希爾頓酒店舉行。屆時，醫學 專家、企業管理者將在會上介紹癌症 醫療的最新進展和人工智能 的應用等話題。

今年的年會預計將吸引來自30多個專業領域和子專業領域的250多名醫師參加，其中包括20多名腫瘤方面的專家，還將有重要醫療行政和管理領導者及企業家等參加。年會為期三天，首日講座包括腫瘤的早期篩查及肝炎治療最新進展；第二天講座包括美國醫學教育、人工智能展望、癌症免疫療法等，以及乳腺癌、直腸癌、肺癌等領域的最新研究和治療方法。

除了學術交流講座，此次年會還安排美食及豐富娛樂活動，有意參加的醫生們可以通過SCAPE官方網站www.scapeusa.org進行註冊。

SCAPE是一家非盈利機構，由來自不同醫學專業的華裔醫師組成，旨在加強華醫之間的專業交流和提供職業發展機會。 2014年成立至今，SCAPE已發展為全美最大的華裔醫師組織，擁有近千名會員，涵蓋30多個專業領域。一年一度的SCAPE大會，為會員們提供探討醫學創新實踐的平台。