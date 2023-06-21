徐佳青 訪聖地牙哥中華會館

徐佳青委員長(左)致贈「僑誼永固」賀軸，給聖地牙哥中華會館朱培德主席(右)及會館留念。(橙僑中心提供)

中華民國 僑務委員會徐佳青委員長日前拜會聖地牙哥 中華會館，受到會館主席朱培德及夫人、董事徐惠寶及70餘位會館成員熱情歡迎，徐佳青委員長讚揚讚中華會館是凝聚僑心的重鎮，賓主交流熱絡氣氛溫馨；橙縣華僑文教服務中心主任蕭蓓如、僑務顧問陳啟耕等陪同。

徐佳青表示，第一次到訪聖地牙哥，能與這麼多僑界先進見面，衷心感謝中華會館長期以來對僑委會的支持，以及在朱培德主席和朱夫人的協助下，努力在聖地牙哥默默耕耘並維繫著僑務工作。中華會館一直以來都是聖地牙哥華人社區凝聚僑心的重鎮，是僑民在異鄉能夠彼此團結、支持及幫助的溫暖家園。徐佳青強調，中華會館及所有成員的努力與奉獻，為社區帶來許多福利及機會。

僑務委員會徐佳青委員長6月15日首度拜會聖地牙哥中華會館，徐佳青(一排右六)與中華會館主席朱培德(一排右五)及70餘位會館成員相見歡。( 橙僑中心提供)

徐佳青致贈台灣天仁茗茶禮盒給朱培德主席，並致贈「僑誼永固」賀軸予會館留念。朱培德主席則安排專人為徐佳青進行會館導覽與介紹，並參觀鄰近老人公寓與博物館 。

熱絡交流之後，徐佳青向會館出席成員介紹台灣是一個充滿魅力與多樣性的地方，擁有壯麗自然風景、豐富的歷史與文化遺產，以及美味台灣小吃，希望大家有機會來台灣旅遊，體驗這個美麗島嶼的獨特魅力。