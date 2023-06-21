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球賽中無端毆打亞裔 27歲男遭控仇恨罪

洛杉磯訊
一名哈仙達岡亞裔男子在籃球比賽中被襲擊，並遭種族言論辱罵。圖為示意圖。(記者趙健╱攝影)
一名哈仙達岡亞裔男子在籃球比賽中被襲擊，並遭種族言論辱罵。圖為示意圖。(記者趙健╱攝影)

警方表示，聖伯納汀諾縣安大略市（Ontario）一名男子被指控仇恨犯罪和襲擊罪，他涉嫌在阿蘇薩市（Azusa）公園的一場籃球賽中毆打一名亞裔男子，並發表種族歧視言論，已於6月15日被捕。

阿蘇薩市警局表示，受害者是一名34歲的哈仙達岡（Hacienda Heights）男子，遭遇襲擊後他的嘴部受傷，在醫院接受縫針治療。

警方表示，這起襲擊發生在2022年12月23日，位於North Orange大道300街區紀念公園的一場籃球比賽中，受害者和嫌犯當時分別在對抗的隊伍中打球，嫌犯是成年組聯賽球隊的替補球員。

警方表示，這起襲擊似乎是毫無預警的。當嫌犯被旁人拉開時，他繼續踢打了受害者的頭部和臉部，並對受害者大喊具有侮辱性的種族歧視言論。場邊的監控錄像記錄了這次襲擊過程，但該視頻尚未公布。

警方於6月15日在安大略市逮捕了這名27歲的嫌犯。截至19日，嫌犯被拘留在阿蘇薩警察局內，保釋金為3萬美元。

若有民眾了解更多關於該案的信息，請致電 626-812-3200與阿蘇薩警察局取得聯繫，還可撥打1-800-222-8477或登陸lacrimestoppers.org匿名舉報。

種族歧視 警察 亞裔

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