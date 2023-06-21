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洛杉磯挺平權教堂 彩虹旗遭破壞

記者趙健／洛杉磯市報導
世界上第一個公開歡迎LGBTQ+群體的教堂於1968年在洛杉磯市成立。(記者趙健╱攝影)
世界上第一個公開歡迎LGBTQ+群體的教堂於1968年在洛杉磯市成立。(記者趙健╱攝影)

2023年「驕傲月」期間，以包容和多元文化著稱的洛杉磯，多次因仇恨事件被推上風口浪尖。繼日前支持性平權的牧師被人攻擊後，洛杉磯的一座教堂門口懸掛的彩虹旗日前又被人畫破。

位於洛杉磯市的和諧湖教堂（Harmony Toluca Lake Church）成立於1948年，是包容性較強的宗教團體，多年來一直支持LGBTQ+群體的權益。該教堂的工作人員表示，這面彩虹旗曾懸掛至少七個「驕傲月」，以往從未發生類似事件。他們對反對LGBTQ+的群體的行為感到失望。和諧湖教堂的工作人員，已將這起事件作為仇恨犯罪上報警方。

除了對和諧湖教堂的破壞行為外，一位支持性平權的牧師在洛縣格蘭岱市（Glendale）的衝突中被極右翼極端分子用胡椒噴霧攻擊，隨後他也成為極右翼支持者的網絡攻擊對象。

對於近期的仇恨事件，已與同性伴侶相守40餘年的Steve表示，「我不在乎這些人是否破壞了布料（彩虹旗），但是我們有存在的權利，並且應該得到尊重，他們並沒有挑戰（我們存在）的權利。」

來自信仰長老會教堂（Faith Presbyterian Church）的牧師Richard W. Poole表示，每個人都有決定自己觀念的權利，在教堂推廣對LGBTQ+群體的接納並不容易。他有多次被質疑的經歷，但還是希望能儘自己所能，推廣愛與包容，他希望「驕傲月」活動得到更多人的支持。

事實上，洛杉磯教堂在支持同性運動方面擁有悠久的歷史。在20世紀後期，洛杉磯成為美國LGBTQ+運動的主要據點之一，許多教堂和宗教團體在這段時期開始積極參與和支持同性平權運動。

位於洛杉磯市的都會社區教會（Metropolitan Community Church），就是世界上第一個公開歡迎和專為LGBTQ+群體建立的教堂，成立於1968年，由一位同性戀者牧師Troy Perry創立。 Perry曾在1970年領導世界上第一次獲得許可的同性戀遊行「Christopher Street West Parade」。

此後，其他傳統派的教堂也逐漸開始支持平權。一些教堂和宗教團體在20世紀末和21世紀初改變他們對同性戀和LGBTQ+權益的立場，開始提倡包容。這些教堂通常積極參與LGBTQ+群體的活動，為他們提供支持和資源，包括舉辦座談會、研討會和禮拜儀式等。他們在教義和信仰中強調愛、尊重和平等，並積極追求社會公正和人權。

時至今日，洛杉磯已有許多支持LGBTQ+權益的教堂和宗教團體，他們對LGBTQ+群體的信仰和推動社會接納發揮了重要的作用。

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