蒙市商業恢復中心 延長營業至月底 已貸出近60萬元

設立在蒙特利公園市的商業恢復中心將延長營業至6月30日。（記者子為/攝影）

聯邦小企業管理署（U.S. Small Business Administration，簡稱SBA）近日宣布，設立在蒙特利公園市 的商業恢復中心會延長營業至6月30日，幫助受蒙市槍案影響的小企業度過難關，該中心提供低息貸款 申請等服務。

該商業恢復中心於6月5日在蒙市巴恩斯公園（Banres Park）開始營業，主要服務內容為幫助業者瞭解和申請低利息貸款。根據官方發布的消息，截至6月13日，SBA已經收到47份申請，其中兩份已獲批准，貸出近60萬元。

SBA西岸災難運營中心（Disaster Field Operations Center West)的主任Tanya N.Garfield表示，由於當地企業遭受嚴重的經濟損失，中心希望幫助他們恢復。該中心將為受影響的企業提供一站式服務，SBA的客户服務代表將努力與每位業主單獨面談，無需預約。

SBA的所有服務均免費提供，商業恢復中心在蒙市的開放時間仍為每周一至周五，從上午11時至下午7時，中心將於6月30日晚7時關閉。

SBA發言人Barbara Nitis表示，受槍案影響的小企業還可以尋求SBA合作夥伴的幫助，其中包括：能免費提供財務、會計、營銷和災後挑戰資訊的加州 小企業發展中心（SBDC）；為退伍軍人業者提供創業發展、商業培訓的退伍軍人商業拓展中心（VBOCs）；請專家幫助小企業進行災後恢復的組織SCORE；為女性業者提供技術培訓和資訊的婦女商業中心（WBCs）。