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美中關係陰影下 留學生為斷航、遭限制行動盤算

洛市批准45校附近限速15哩

編譯陳盈霖／綜合外電報導
洛市議會通過在部分校園周圍實施每小時15哩限速。（Getty Images）
洛市議會通過在部分校園周圍實施每小時15哩限速。（Getty Images）

NBC電視台報導，洛市議會交通委員會（Transportation Committee），日前批准交通局（Department of Transportation）一份報告，該報告尋求授權在45所學校附近，近98條街道上，實施每小時15哩限速，興建「學校安全區」（School Safety Zone）限速標誌與其他標誌。

此舉是在發生一系列交通事故後，市府加強公共安全的努力的結果。洛市警局官員將加強執行此限速規定。

交通局估計，購買和安裝這些標誌，可能花費15萬3750元，部門預算內資金可用於此項支出。

2012年，交通局啟動安全上學路線戰略計畫，提高校園周圍安全。2016年，該委員會通過一項決議，在50所校園中的11所，設立每小時15哩限速標誌。交通局助理總經理米切爾（Dan Mitchell）說，交通局將這些學校作為限速試點計畫。

「我們現在正尋求市議會授權，對其餘39所學校及附近另外六所學校，實施相同限速標誌，其中五所屬於洛杉磯聯合學區，另一所為私立學校。」

根據米切爾，加州車輛法規（California Vehicle Code）定義，校園周圍區域限速每小時25哩，但允許地方政府在校園周圍區域設置更低的限速，這些速度限制，僅適用於學童上學、放學時。

分析表明，近56%致命和重傷事故，發生在校園方圓四分之一哩內。米切爾說，在下一次交通委員會會議上，交通局將分享在校園周圍安裝減速丘（speed humps）計畫，進一步提高安全性。

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