聖蓋博市議員Menchaca拚連任

Denise Menchaca（左二）日前舉辦生日募款餐會，各界人士出席表示支持。（記者張宏／攝影）

華人 商家支持聖蓋博 （San Gabriel）市議員Denise Menchaca連任，Denise Menchaca日前舉辦生日募款餐會，宣布她將進行市議員連任競選。

生日募款餐會現場座無虛席，加州眾議員方樹強（Mike Fong）、蒙市副市長黃泰平，市議員饒影凡、聖蓋博市議員丁言愉、羅斯密市長鄧樹燦和亞凱迪亞市議員高卿等民選官員和各界代表出席支持。Denise Menchaca無疑是全場焦點，她表示，她能夠當選聖蓋博市議員有很多亞太裔社區的支持，舉辦這次活動一方面是對亞太裔社區表示感謝，一方面也宣布競選連任，繼續自己未完成的政治理念。

Denise Menchaca表示，她很喜歡吃港式點心，也常到全統廣場就餐，選擇在該處辦活動，也是希望鼓勵更多來這裡就餐和休閒，恢復全統廣場往日的輝煌。她連任後會繼續保持對商家友好的政策，振興城市山谷大道（Valley Blvd）的經濟，同時城市居民也希望有更多的公園，城市也在進行相關項目。

Denise Menchaca日前舉辦生日募款餐會，現場座無虛席。（記者張宏／攝影） Denise Menchaca是聖市議會第一位西裔女性，她喜歡中餐也和華人社區互動友好。（主辦方提供）

聖蓋博全統廣場的華人商家Frank，提供自己餐廳為Denise Menchaca舉辦生日募款餐會。他表示，疫情衝擊餐飲行業，希望市府官員能更多體諒商家辛苦，推出更多有利政策幫助商家。

Denise Menchaca在2017年3月當選聖蓋博市議員，她是聖市議會第一位西裔女性。她在2020年4月至2021年3月間任職聖蓋博市長，在阿罕布拉市長大的她，畢業於南加州大學 （USC）會計專業，有30年公共服務經驗。任職市議員之前，她任職聖蓋博聯合校區教委八年，還是洛杉磯縣老年人事務委員。