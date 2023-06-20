徐佳青訪爾灣中文學校 讚作育英才

徐佳青委員長（中）首度參訪爾灣中文學校與學校主管們合影。（橙僑中心）

中華民國僑委會委員長徐佳青16日參訪爾灣 中文學校暨台灣華語文學習中心，與爾灣中文學校校長鍾幼蘭和理事會成員，就海外推展中文教育 進行交流。

徐佳青委員長在交流活動中表示，爾灣中文學校及台灣華語文學習中心在推廣華語教育有卓越貢獻，為促進華人社區的語言傳承和文化交流發揮重要作用。學校暨學習中心不僅在教學上取得了優異成績，還與南海岸中華文化中心積極組織各種文化活動，讓學生們能夠深入了解中華文化的博大精深。此外，今年由南海岸中華文化協會及爾灣中文學校推動成立公立特許中文小學，這是爾灣學區 歷史上首個獲得批准的公立特許學校，也是第一個由僑校推動成立的主流學校，可作為海外僑校永續發展的模範。

校長鍾幼蘭向徐佳青介紹學校的歷史和教學特色。鍾幼蘭表示，爾灣中文學校成立於1976年，並於2005年遷入由家長及社區人士募款興建的南海岸中華文化中心，多年來與爾灣學區合作舉辦主流學校教師研習會。自2015年取得WASC認證，先後開辦中文幼兒園、小學部及台灣華語文學習中心。同時，學校也將積極推動中華文化的傳播與交流，為華人社區和多元文化的發展做出更大的貢獻。