我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

阿里巴巴換帥 張勇9月卸任董事長和CEO

美中關係陰影下 留學生為斷航、遭限制行動盤算

徐佳青訪爾灣中文學校 讚作育英才

爾灣訊
徐佳青委員長（中）首度參訪爾灣中文學校與學校主管們合影。（橙僑中心）
徐佳青委員長（中）首度參訪爾灣中文學校與學校主管們合影。（橙僑中心）

中華民國僑委會委員長徐佳青16日參訪爾灣中文學校暨台灣華語文學習中心，與爾灣中文學校校長鍾幼蘭和理事會成員，就海外推展中文教育進行交流。

徐佳青委員長在交流活動中表示，爾灣中文學校及台灣華語文學習中心在推廣華語教育有卓越貢獻，為促進華人社區的語言傳承和文化交流發揮重要作用。學校暨學習中心不僅在教學上取得了優異成績，還與南海岸中華文化中心積極組織各種文化活動，讓學生們能夠深入了解中華文化的博大精深。此外，今年由南海岸中華文化協會及爾灣中文學校推動成立公立特許中文小學，這是爾灣學區歷史上首個獲得批准的公立特許學校，也是第一個由僑校推動成立的主流學校，可作為海外僑校永續發展的模範。

校長鍾幼蘭向徐佳青介紹學校的歷史和教學特色。鍾幼蘭表示，爾灣中文學校成立於1976年，並於2005年遷入由家長及社區人士募款興建的南海岸中華文化中心，多年來與爾灣學區合作舉辦主流學校教師研習會。自2015年取得WASC認證，先後開辦中文幼兒園、小學部及台灣華語文學習中心。同時，學校也將積極推動中華文化的傳播與交流，為華人社區和多元文化的發展做出更大的貢獻。

徐佳青贈送「作育英才」的書法賀軸給爾灣中文學校，鍾幼蘭也回贈南海岸中華文化中心出版的「爾灣華裔紀實」及「戴廣源文教大樓的故事」。

徐佳青（左二）致贈「作育英才」賀軸，由爾灣中文學校校長鍾幼蘭（左一）、創校校長符...
徐佳青（左二）致贈「作育英才」賀軸，由爾灣中文學校校長鍾幼蘭（左一）、創校校長符慕美枝（右二）及前校長鍾梅馨（右一）代表接受。（橙僑中心）

爾灣 教育 學區

上一則

世說新聞╱女裝黑壯漢暴打華翁 路人介入結果...

下一則

深夜街頭撞了就跑 疑遊民枉死輪下

延伸閱讀

徐佳青訪爾灣中文學校暨臺灣華語文學習中心

徐佳青訪爾灣中文學校暨臺灣華語文學習中心
南加暨北美台灣旅館公會年會 開拓商機振興行業

南加暨北美台灣旅館公會年會 開拓商機振興行業
北美台商 江俊霖接任總會長

北美台商 江俊霖接任總會長
僑務委員徐佳青與青商座談 回答3大類問題

僑務委員徐佳青與青商座談 回答3大類問題
僑務委員徐佳青 拜訪洛杉磯急難救助會

僑務委員徐佳青 拜訪洛杉磯急難救助會
亞城台美學校華語文學習中心 揭牌

亞城台美學校華語文學習中心 揭牌

熱門新聞

銀行帳戶扣除5200元，新存入一筆2500元。（受訪者提供）

不懂英文吃虧？南加華女存5200 銀行改成2500

2023-06-14 21:43
Dave持續打造了八年的英式花園，驚艷鄰居。（記者楊青╱攝影）

他用8年打造英式花園 成果驚艷華人鄰居

2023-06-15 15:41
納稅人須在2023年7月17日之前提交報稅申請，才能拿回2019年度的退稅。（取自Pexels.com）

平均每人893元 馬上過期…加州1.4億退稅待領 快申報

2023-06-12 16:17
研究顯示，美國人愈來愈厭倦給小費。（Getty Images）

自助機台也得給？ 美國小費文化漸越界遭厭倦

2023-06-14 02:18
電動車示意圖。（取材自Unsplash.com）

加州買特斯拉 有1.5萬補助可拿 Model 3估2.5萬入手

2023-06-11 02:20
中國走線客在美國邊境被逮捕。（取材自CBP推特）

走線生活落差大 後悔想回家？中領館這麼說…

2023-06-15 21:53

超人氣

更多 >
50歲後骨質流失加劇 應每天吃這食物預防

50歲後骨質流失加劇 應每天吃這食物預防
習近平「獨坐主席位」接見布林肯 美中官員坐兩側

習近平「獨坐主席位」接見布林肯 美中官員坐兩側
遭黃子佼指控脅迫吸毒 大小Ｓ火速發聲明將採法律捍衛

遭黃子佼指控脅迫吸毒 大小Ｓ火速發聲明將採法律捍衛
洛縣華人夜總會遇刺亡 坊傳死者餐廳大廚

洛縣華人夜總會遇刺亡 坊傳死者餐廳大廚
沒比較沒傷害 習近平見3位美國務卿 布林肯座位安排最尷尬

沒比較沒傷害 習近平見3位美國務卿 布林肯座位安排最尷尬