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比佛利山豪車展 數百經典名車列陣

記者趙健／比佛利山市報導
「Concours d'Elegance」車展匯集了頂級汽車收藏家和豪車製造商的珍品。（記者趙健/攝影）
「Concours d'Elegance」車展匯集了頂級汽車收藏家和豪車製造商的珍品。（記者趙健/攝影）

自1993年起，洛杉磯縣比佛利山市(Beverly Hills)每年父親節都會舉辦「Concours d'Elegance」豪車展，吸引大批遊客和汽車愛好者參觀。今年的車展上，數百輛稀有骨董車和跑車再次閃耀洛杉磯最著名的羅廸歐大道(Rodeo Drive)。

影音來源：記者趙健

「Concours d'Elegance」車展匯集頂級汽車收藏家和豪車製造商的珍品，參觀者們可以近距離欣賞到一系列具有歷史價值或是藝術魅力的骨董車。早上10時起，羅廸歐大道上已被世界頂級豪車和稀有的骨董車「霸佔」；勞斯萊斯(Rolls Royce)、布加提(Bugatti)、法拉利(Ferrari)、保時捷(Porsche)、凱迪拉克(Cadillac)、福特（Ford）、林肯(Lincoln)等品牌的經典車款悉數亮相。這些車輛雖然已有數十年甚至百年歷史，但依然光亮如新。除骨董車外，各類頂級超跑也亮相展覽，讓汽車愛好者可以一次看個夠。

除骨董車和奢華跑車外，一級方程式賽車Caterham CT03也在現場亮相。據車主介紹，這款賽車採用空氣動力學設計，減少空氣阻力並增加下壓力，這樣賽車在高速轉彎和直線加速時的穩定性和速度會更好。此外，這款賽車還配備專門調試過的懸掛和剎車系統，以實現更好的操控和剎車性能。

當天的展覽吸引不少華人汽車愛好者。從巴沙迪那市趕來參觀的華人陳先生表示，很高興能有這樣免費的機會近距離欣賞世界頂級車款，這裡的每輛車都展現出製造商的用心和對細節的追求，無論是外觀設計、內飾材料還是引擎性能，都具有特定時代汽車工業的創造性和美感。

雖然骨董車外型靚麗，但收藏起來卻不是一件容易的事。參展的骨董車主Leo提醒，在收藏老車前，最好多做一些功課，了解這輛車的性能、功能、特點、車子的零件是如何組裝等問題。比起新車，骨董車更需要定時保養，是一個「勞命傷財」的愛好。

一級方程式賽車Caterham CT03採用了空氣動力學設計，減少了空氣阻力並增...
一級方程式賽車Caterham CT03採用了空氣動力學設計，減少了空氣阻力並增加下壓力。（記者趙健/攝影）
每年父親節舉辦的「Concours d'Elegance」豪車展，都會吸引大批遊...
每年父親節舉辦的「Concours d'Elegance」豪車展，都會吸引大批遊客和汽車愛好者前來參觀。（記者趙健/攝影）
父親節當天，數百輛稀有骨董車閃耀洛杉磯最著名的羅迪歐大道（記者趙健/攝影）
父親節當天，數百輛稀有骨董車閃耀洛杉磯最著名的羅迪歐大道（記者趙健/攝影）

汽車 賽車 洛杉磯

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