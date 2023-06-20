騙徒偷華女社媒頭像 趁時差詐財

不法人士藉用中美兩地時差在抖音平台詐財。(Solen Feyissa/Unsplash)

從中國來南加 探親的柳女士近日來電說，她在社交平台抖音 的帳戶被不法者冒用，險些令國內好友損失數萬元。柳女士表示，不法分子利用中美時間差，趁機作案，令人防不勝防。

柳女士說，不久前在午夜時分，她收到國內好友通過手機發來的抖音截圖，上面是柳女士與好友聊天記錄。好友希望確認，是否柳女士正要急著返回國內，但購買機票的錢不夠，希望好友儘快幫助代購機票。而且讓好友將錢儘快轉給某航空公司一位負責的王經理購票帳戶。柳女士很驚訝，她對好友說，絕對沒有想回國的打算，更不會讓好友購買機票。完全是胡扯。 柳女士提供的騙子假冒帳戶與國內好友聊天記錄截圖。（柳女士提供）

柳女士經過再次確認，原來是自己在抖音帳戶上頭像被人盜用了，然後騙子利用柳女士頭像，重新在抖音上註冊了一個假帳號，聯繫到經常與柳女士互動的好友，開始實施詐騙 。柳女士的好友也驚出一身冷汗，表示已經聯繫到了那位航空公司王經理，得到回覆是對方經常為柳女士代購機票，從未有過差錯，而且現在正有機票折扣優惠，購票越早越好。好友表示，前兩天與柳女士有過私下交流，也沒聽說有返回中國的意思，怎麼就突然要返國了？於是在轉帳前，幸虧向柳女士求證並得到及時回應，才沒有上當受騙。

柳女士說，不法者不僅冒用她的抖音頭像註冊假帳號，還通過中美時間差，趁她在美國晚上休息，而中國白日裡聯絡她的國內好友實施騙局。她說，這個騙子真是太狡猾了，如果她沒有及時收到好友短信，或許好友真的會把萬餘元購票款轉帳到騙子指定的帳戶上了，再也無法追回。

她說，騙子在抖音上，能夠搜索到她與好友的聊天記錄，並且還能判定熟悉的程度，然後選擇合適的詐騙目標，很容易令人上當受騙。 柳女士提供的騙子假冒帳戶與國內好友聊天記錄截圖。（柳女士提供） 柳女士提供的騙子假冒帳戶與國內好友聊天記錄截圖。（柳女士提供）

柳女士表示，一位來自四川現居洛杉磯的好友，近日也在抖音上也遭遇到類似騙局，險些中招。看來受騙者大有人在。於是她在聊天中留言，稱自己絕不會向任何朋友借錢或借代辦購票為名，要朋友將錢款轉帳到某個帳戶上。若有的話就是騙局，大家不要相信。她表示，在美華人若在中國或其它地方有親屬或好友，彼此經常使用抖音或其它社交平台溝通，一定要提醒謹防這個騙局。

從目前發生的各類網路騙案顯示，社交媒體遭遇是很常見的。南加華人安保專家Lori Chuang提供實用建議。在社交媒體上要時刻保持警惕，意識到可能存在詐騙和不可信的資訊；傳播某個資訊前，務必求證其真實性。若收到一條看似來自某人的信息，尤其是涉及金錢、個人私訊或敏感話題，要確認對方身分是否真實。查證對方社交帳號是否經過驗證；避免輕易點擊陌生鏈接，可能會導致個人信息洩露或金錢損失。

不要隨意在社交媒體上或電話分享個人敏感資訊，詐騙分子可能利用這些信息實施欺詐。此外，詐騙分子可能利用AI技巧，通過偽裝成信任的個人或機構來獲取敏感資訊或誘騙，注意保持警惕並學會辨別可疑行為。需要提醒的是，若在某社交平台受騙或發現詐騙行為，及時向社交媒體平台或警方舉報。