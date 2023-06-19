資策會媒合 台灣數位科技業者來美拓展市場

眾多廠商一同舉牌合影，展現團結合作的精神。（記者張庭瑜╱攝影）

由中華民國 數位發展部數位產業署指導的「系統整合國際輸出與全球鏈接拓展計畫」6月17至18日在洛杉磯舉辦「北美數位科技應用媒合會」。此次會議希望向美加地區介紹台灣數位科技應用解決方案，展示台灣在數位領域的卓越實力。

該活動由資訊工業策進會數位轉型與應用中心主導，組織來毅數位科技、潮網科技、拿拿科技行銷、犀動智能科技、廣捷視訊網路、金隆系統科技、優力勁聯、兆竑智聯和展綠科技在內的九家台灣智慧解決方案廠商前往美國。與600多位美加地區的台商進行交流，為台灣企業與海外潛在客戶商務洽談提供機會，進一步促進台灣廠商與美國市場的連結。

北美洲台灣商會聯合總會長江俊霖於資策會攤位與廠商合影留念。（記者張庭瑜╱攝影）

在智慧行銷和人工智能應用方面，潮網科技的一站式企業行銷資源整合平台，讓數位媒體的開戶、儲值、廣告投放等資訊都可通過一個平台進行管理。拿拿科技透過智慧販賣機結合社群網路，讓消費者在賣場只需點選有興趣的商品，掃描二維碼即可進行互動，並獲得贈品或優惠券。優力勁聯提供線上線下結合的AI雲端 互動體感科技服務，讓用戶隨時隨地進行運動，並享受與私人教練一同訓練的互動體驗。

在智慧建築和旅遊住宿方面，金隆系統科技是國際知名飯店的數位安控系統整合商，提供商場、辦公大樓的完整雲端數位化、安全監控和智慧綠建築系統整合。犀動智能科技運用AI自然語言技術，打造智能語音助理小美犀，為飯店住客提供客房服務、設施查詢等服務。廣捷視訊網路是美國InfoValue的子公司，提供旅館、郵輪、醫院、社區等場所的完整影音串流平台(IPTV)。來毅數位的Keypasco多因素身分認證(MFA)和防偽功能，是保護資訊安全的重要工具，曾在2022年6月的選擇美國投資高峰會(SelectUSA Investment Summit)獲獎。

在智慧停車和能源管理領域，兆竑智聯結合數位分身和物聯網技術開發「智動泊」智能預約系統，縮短機械式停車場使用者的等待時間。展綠科技的雲平台監測和數據分析，透過智慧鉤表，在不中斷供電的情況下即時將設備用電數據可視化，以監測能源消耗量。

台灣資通訊產業的研發實力受到國際肯定，台商在僑居地擁有廣泛的經貿人脈網絡，成為台灣企業拓展國際市場的重要渠道。