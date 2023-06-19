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巴沙迪那警局汽車秀募款 骨董車耀眼

記者王若然／巴沙迪那報導
巴沙迪那市警局於父親節周末舉辦警用車展。（記者王若然／攝影）
巴沙迪那市警局於父親節周末舉辦警用車展。（記者王若然／攝影）

第21屆巴沙迪那（Pasadena）警局汽車秀17日在該市市政廳前廣場舉辦，引來大批汽車愛好者前去參觀。當天不僅有大批古董車參展，還有現代跑車、直升飛機，令人大飽眼福。現場還有音樂、抽獎活動。同時巴沙迪那警局現場募捐為其青年項目籌集資金。

該汽車秀於上午10時開始，至下午3時結束。今年的車展中，較顯眼的包括一輛1950年的福特（Ford）巡邏警車，是聖伯納汀諾縣警局的第一批警車之一，也是福特汽車第一批生產的用於執法的汽車。除了歷史久遠，但保養如新的古董警車，還有展示現代高科技的警用裝備，包括行動指揮車（Mobile Command Center），裝甲車，摩托車，廣場中心還停有一輛藍色直升飛機。

裝甲車。（記者王若然／攝影）
裝甲車。（記者王若然／攝影）

其他展示車輛還包括其他古董車，保時捷、勞斯萊斯豪華跑車等，十分惹眼，民眾爭相拍照。現場還有抽獎、無聲拍賣。募得的款項將用於巴沙迪那警局的青年項目，包括「巴沙迪那警局活動聯盟」（Pasadena Police Activities League）和「巴沙迪那警局青少年項目」（Pasadena Police Explorer Post）。

各式跑車的展示。（記者王若然／攝影）
各式跑車的展示。（記者王若然／攝影）

「巴沙迪那警局活動聯盟」與課後班及暑期教育項目合作，通過運動休閒活動來搭起青少年和警察之間的橋樑。具體活動包括籃球、足球、空手道比賽；參觀博物館、主題公園、加州海灘、赫氏古堡（Hearst Castle）、巴沙迪那大劇院以及參加年度暑期青少年領導大會。

而「巴沙迪那警察青少年項目」是針對14歲至21歲青少年，讓他們有機會與巴沙迪那警察一起工作。被選拔參與該項目的青少年，在完成22周的工作後，賦予「警察開拓者」（police explorer）的稱號。參與該項目的青少年可以學習警察職業技能，參與社會工作，與警察一起乘坐警車巡邏。

巴沙迪那警局車展始於2022年，當時是由幾個警員組織的，初衷是為了展示巴沙迪那市警局的古董車，後來車展越辦越大，有更多車子加入進來，成為一個不僅是汽車發燒友的盛會，也是社區民眾相互交流、認識的活動。巴沙迪那警局車展通常會在父親節周末舉辦，因此也是父親節親子出遊的好時機。

警察 汽車 加州

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