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蒙面團夥劫北嶺多家商戶 監控全錄

洛杉磯訊
蒙面大盜團夥在洛市北嶺洗劫一家理髮店。（取材自ABC）
蒙面大盜團夥在洛市北嶺洗劫一家理髮店。（取材自ABC）

6月15日，在洛杉磯市北嶺（Northridge），一群蒙面大盜洗劫幾戶商家，其中一家被盜的理髮店分享監控錄像，希望助警方盡快抓獲竊賊。

（影片素材來源ABC7，記者子為後製）

監控錄像顯示，竊賊們用面具或衣服遮擋面部，其中一人手持鋸子，闖入北嶺一家名為Modern Barber Room的理髮店。這群竊賊破壞店內的自動取款機（ATM），並洗店內的收銀機，還拿走了理髮師的工具等財物。

不願透露姓名的店主在接受ABC電台的採訪時表示，事件發生在6月15日清晨，竊賊共駕駛4輛車，有一人負責放哨。監控錄像顯示，至少8名竊賊參與作案，目標是有自動取款機的商家。

店主指出，「4輛車和1個放哨的，他們合作密切，很快完成作案。3時50分左右開始盜竊，約4時15分就已離開。」

據警方調查，這夥竊賊除了洗劫這家理髮店外，他們還闖入一家叫Pisco Sour Market的超市。

理髮店店主認為，竊賊很有組織，很可能不是第一次作案。倘若沒有受到應有懲罰，竊賊很可能會繼續危害社區。店主還表示，他可能不是第一個受害者，但希望是最後一個。「這是一個大團夥作案，從某種意義上說，他們有自己的標誌。他們有特定的體型，穿著特定的衣服，有特定的汽車，外面應該有人會認出他們」

如果您有關於案件和嫌疑人的線索，請聯繫洛杉磯市警察局（LAPD）。

洛杉磯 警察 汽車

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