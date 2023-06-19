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太陽能板商再傳倒閉 工程爛尾其他包商不願接手

編譯胡立宗／綜合報導
太陽能板承包商倒閉，讓一些工程進行到一半的居民很困擾。（示意圖，取材自Unsplash）
太陽能板承包商倒閉，讓一些工程進行到一半的居民很困擾。（示意圖，取材自Unsplash）

繼太陽能板承包商Petersen Dean倒閉後，加州又一家承包商Harness Power宣布破產，許多用戶的太陽能板要不是裝到一半，就是根本還沒動工，但是銀行的催款通知卻不等人，因此用戶在Yelp平台上抱怨連連，但是Harness Power的回應卻不痛不癢，看來用戶只能自求多福了。

住在洛杉磯縣康普頓市（Compton）83歲婦人Theresa Dorsey 打算在住屋屋頂裝設太陽能板，但是預定2022年7月開工的工程，Harness Power過了一年都還沒有動靜，接著公司倒閉了，而3萬2000元的貸款就要開始還錢了，她說「對根本沒有施工的工程，要我付錢很沒道理」。

KCAL電視台報導，用戶Stephanie Foults則抱怨，花了7萬元裝設的太陽能板根本不能發電，一點用處都沒有，她本來想找其他包商繼續施工，但他們都不肯接爛尾案，因為設備不是他們的、他們不願提供保固。另外在Yelp上的抱怨文則出現另一種情況，一名用戶說他才剛付完頭期款，7天後Harness Power就倒閉了，錢不知道該向誰討。

Harness Power的正式回覆頂多只能算不痛不癢。聲明說對用戶的困擾感到抱歉，但是公司的財務真的撐不下去了，目前只能透過社交平台與電子郵件與融資機構、其他包商接洽，希望能繼續進行工程。至於碰到財務問題的用戶，Harness Power建議直接向融資機構接洽，或是向其他企業尋求協助，他們在此只能感謝客戶長年的支持了。

加州太陽能暨蓄電設備協會（California Solar and Storage Association）的專家Josh Bushwell Charco則說明可行的解決之道，第一步是先通知貸款機構，該項工程並未完工，接著要求暫停還款或爭取免還。另外也可以向承包商州立委員會（Contractors State License Board）提出申訴，不過擔保金只有2萬5000元，眾多受災戶能分到的金額有限。至於協會本身，雖然不能保證一定能有結果，但至少它們能代為排解包商與顧客間的糾紛。

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