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ATM大盜河濱落網 至少強行拖走29台

記者啟鉻／河濱報導
南加多起ATM機被盜案嫌犯在河濱落網。（圖：警方提供）
南加多起ATM機被盜案嫌犯在河濱落網。（圖：警方提供）

南加內陸河濱市一名男子涉嫌盜竊自動取款機（ATM）日前被捕。警方表示，嫌犯曾參與多起南加自動取款機盜竊案。

河濱縣警局表示，34歲嫌犯柯萊奇（Paul Kolacki）在過去數月間，涉嫌偷竊至少29台自動取款機，監控系統拍到他的車子及車牌號，警方於6月6日將他逮捕。柯萊奇被控入室盜竊、重大盜竊及毀壞公物罪。

2023年1月15日，嫌犯在派里斯市（Perris）威爾克森街300號街區（300 block of Wilkerson Ave）的一個商家，利用連接卡車的牽引繩，將一台取款機盜走。該商家表示，趕到現場時，剛好看到嫌犯將自動取款機裝到卡車貨倉內，並駕車逃跑。

警方表示，在河濱縣類似自動取款機被盜案有九起，分別在茉莉塔市（Murrieta ）、門尼菲市（Menifee ）、派里斯市（Perris）、莫瑞諾谷市（Moreno Valley）、赫汝帕谷市（Jurupa Valley）以及諾可市（Norco）等。

此外，執法人員確認在其它地區發生的至少20起ATM盜竊案，也與柯萊奇有關，範圍包括洛杉磯縣、橙縣、聖伯納汀諾及聖地牙哥等四個縣區，且嫌犯的作案手法相同，都是用牽引繩拖拽，將ATM機強行拉出後盜走。

河濱縣警方表示，嫌犯被捕時，收出超過6000元現金，這些錢是從ATM盜竊所得。

河濱縣警方呼籲知情者提供進一步案件線索，可致電河濱縣警局副局長Nicholas Ramirez，電話951-776-1099或者致電派里斯市分局，電話951-210-1000。

南加 洛杉磯 聖地牙哥

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