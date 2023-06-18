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加州神童奎茲 14歲大學畢業

編譯廖宜怡╱綜合報導
奎茲（中）與他的母親茱莉亞（左），右為奎茲在聖塔克拉拉大學的指導教授林楠。（本報檔案照片）
奎茲（中）與他的母親茱莉亞（左），右為奎茲在聖塔克拉拉大學的指導教授林楠。（本報檔案照片）

加州神童孟加拉裔奎茲（Kairan Quazi）17日以優異的成績從聖塔克拉拉大學（Santa Clara University）畢業，獲得電腦科學與工程學學士學位，不久將前往華盛頓州擔任SpaceX軟體工程師。然而，他的LinkedIn帳戶卻遭到LinkedIn刪除，原因是：他只有14歲。

奎茲6日接受聖塔克拉拉市議會表揚時說：「對於那些擔心我的童年被摧毀的人，我真心告訴你們，這不是事實。」奎茲回憶他9歲入讀社區大學前的求學情況。

他說：「坐在教室裡對我來說是一件很痛苦的事。多年來，我一直覺得被禁錮、非常無聊，因為老師教的東西都無法滿足我的身體、智力或情感需求，這樣的童年毫無價值及尊嚴可言。」

奎茲的父親默斯塔希（Mustahid Quazi）是科技銷售人員，母親茱莉亞（Jullia Quazi）從事銀行併購業務。在奎茲獲得聖塔克拉拉大學錄取後，茱莉亞辭去銀行工作，和奎茲從東灣布利桑頓（Pleasanton）搬到聖荷西。下個月，奎茲將開始在SpaceX工作，兩母子將一起搬到華盛頓州。

奎茲說：「我的父母從來不關心我的成績。我記得，我有一年的操行成績拿了F。」

茱莉亞回憶，奎茲從此開始了他的「小學叛逆者」生涯，他寧願被送到校長辦公室，也不願留在教室裡。

茱莉亞說，奎茲還在唸學前班時，就已經和老師辯論關於成為美國總統的憲法要求；在小學三年級時，他問資優班老師：「如何在不觸及美中貿易政策的前提下討論供需關係。」在學校課程改進之前，老師們會發現奎茲在電腦室上中央情報局網站找工作。

奎茲學習微積分時才五歲，默斯塔希當時說不會為一個學齡兒童買微積分學的書。直到奎茲四年後上大學微積分學時，他的父母才驚訝地發現，奎茲並不只是在欣賞書籍的內容，而是在吸收內容。

奎茲的小兒科醫師告訴奎茲的父母，奎茲在社交活動中會四處走動向人介紹自己，會在大人堆中找一個座位坐下來，試著加入大人們的談話。

奎茲曾擔任過兩次研討會專題演講人，並為佛德雷克道格拉斯基金會（Frederick Douglass Foundation）和麻省理工學院科技評論（MIT Technology Review）撰寫部落格文章。他精通23種程式語言，擁有一個討論分子的YouTube頻道。

奎茲去年秋季開始找工作，但因為當時只有13歲，總共被拒絕了95次。他的結論是，這純粹是「成人主義」。

而當LinkedIn本月13日以奎茲不滿16歲為由，取消了他的帳戶時，奎茲再次感受到成人主義的衝擊。他說：「這是我經常面對的不合邏輯的原始性廢話。我有資格獲得世界上最令人嚮往的工作之一，卻沒有資格進入專業社群媒體平台？」對於即將入職SpaceX，奎茲說：「我超級興奮。」

灣區14歲神童奎茲17日從聖塔克拉拉大學畢業，即將前往華盛頓州擔任SpaceX軟...
灣區14歲神童奎茲17日從聖塔克拉拉大學畢業，即將前往華盛頓州擔任SpaceX軟體工程師（取自ABC）
奎茲的大學同學為他慶祝13歲生日，「1101」在電腦的二進位值里是13的意思。（...
奎茲的大學同學為他慶祝13歲生日，「1101」在電腦的二進位值里是13的意思。（茱莉亞提供）

SpaceX 華盛頓州 社群媒體

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