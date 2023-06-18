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巴沙迪那粉筆畫節 500藝術家共襄盛舉

記者王若然／巴沙迪那報導
第30屆巴沙迪那粉筆畫節17、18日舉行，Ben Vivas和他的作品。（記者王若然／攝影）
第30屆巴沙迪那粉筆畫節17、18日舉行，Ben Vivas和他的作品。（記者王若然／攝影）

第30屆巴沙迪那粉筆畫節（Pasadena Chalk Festival）6月17日、18日兩天在該市會展中心（Convention Center）舉辦。今年有約500位藝術家參與創作，現場將有超過200幅粉筆畫完成。藝術家們通過一幅幅粉筆畫表達出心中所想，或畫出他們喜愛的人物、故事，每一幅都具特色。

巴沙迪那粉筆畫節往年都是在Paseo Colorado舉行，但今年該購物中心的新主人表示沒有興趣舉辦，因此遷往會展中心門前的廣場空地。藝術家們將花費兩天的時間在這裡創作，屆時將評選出不同類別的獎項。

波莫那（Pomona）華裔女子許帆17日參加，這是她第六年參加巴沙迪那粉筆畫節了。她今年將創作經典電影「茜茜公主」中，羅密施奈德（Romy Schneider）扮演的茜茜公主的經典形象。她稱自己很喜歡這部電影，因此選擇將其畫出來。許帆本職是平面設計師，畫畫是她平日的愛好。她說拿粉筆作畫很不一樣，不過好處是足夠大，可以先打格子再作畫，難度會降低很多。

第30屆巴沙迪那粉筆畫節17、18日舉行。（記者王若然／攝影）
第30屆巴沙迪那粉筆畫節17、18日舉行。（記者王若然／攝影）

繪畫老師魏真和Tiffany正在忙碌地繪畫中，她們正在把一副學生的繪畫作品用粉筆復刻出來。兩位老師表示，這幅作品是一位五歲左右學生展示的他對音樂的理解，比較抽象，但又很豐富。她們希望將學生的作品展示出來，鼓勵他們繼續創作。

還有一位藝術家Ben Vivas的作品是最近很紅的中國產遊戲「原神」的人物形象。他稱很喜歡這款遊戲，特別喜歡其中射火箭的「安柏」，就把她創作了出來，得到很多遊戲愛好者的共鳴。

繪畫老師魏真（右）和Tiffany。（記者王若然／攝影）
繪畫老師魏真（右）和Tiffany。（記者王若然／攝影）

巴沙迪那粉筆畫節始於1993年，2010年時金氏世界紀錄正式宣布該節日為世界最大的街頭作畫活動，當時有超過600位藝術家參與，使用了超過2萬5000根粉筆創作，有超過10萬民眾在兩天周末假期前來參觀。粉筆畫節上的無聲拍賣等募捐所得，將全部用於發揚藝術，培養孩子藝術天賦的項目中。

許帆和她的作品。（記者王若然／攝影）
許帆和她的作品。（記者王若然／攝影）

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