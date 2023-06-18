信心杯詩歌歌唱大賽開始報名

信心衞理公會15日舉辦記者會，宣布啟動2023信心杯詩歌歌唱大賽報名程序，歡迎歡迎社區大衆愛好歌唱的教友和非教友來參賽。（記者張宏／攝影）

信心衞理公會15日舉辦記者會，宣布啟動2023信心杯詩歌歌唱大賽報名程序，歡迎社區大眾愛好歌唱的教友和非教友來參賽，比賽分為個人組、鑽石組和雙人組，每組各取前五名得獎人，第一名獎金700元。

主辦單位主任牧師李子聰表示，在2019年舉辦了第一屆詩歌歌唱大賽，因為疫情 擱置三年，如今再次啟動獲得眾多歌唱愛好者相應，現已吸引近50名愛好歌唱者報名，其中半數都是非教友。詩歌歌唱大賽除給予教友們一個分享讚美詩的平台，更歡迎社區大眾愛好歌唱的非教友來參賽，讓他們透過聆聽和演唱福音詩歌，進一步接觸教會和領會神的大愛和祝福。

主辦單位負責人Allen陳孝銘表示，比賽旨在「唱詩歌會友，讓贊美飛揚」，活動由角聲社區中心協辦，比賽分為個人公開組（不限年齡）、個人鑽石組（60歲以上）和雙人組共三組。每組將取前五名為得獎人，包括每組第一名有700元獎金加獎盃，第二到第五名都有豐厚獎勵。總獎金額高達5000元以上。比賽初賽訂於7月29日，決賽訂於8月5日。頒獎典禮將在9月16日中秋節聯歡音樂晚會舉行。

黃金評審陣容之一的何孟修牧師表示，福音詩歌不是印象中呆板難唱，而是和時下好聽的流行歌曲一樣的動聽易唱。透過詩歌歌唱比賽的方式，把福音傳到社區廣大群眾。

歌唱家方碧霞也是評審之一，她表示，每次聆聽25首比賽推薦詩歌後，每一首詩歌都好聽和觸動人心。聲樂家也是評審的孫欣欣也表示，可想像當每個参賽者帶著謙卑的心唱詩歌時是多麼叫人熱淚奪眶。報名截止日期是7月21日，報名熱線電話是626-808-6868。