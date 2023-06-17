洛警亞裔幫派小組解散 前探員嘆可惜

2016年7月洛杉磯縣警局亞裔幫派小組解散，華裔調查員余湯姆改行成為警察工會律師。（記者張宏／攝影）

洛縣 警局亞裔 幫派小組（Asian Gang Team，AGT）被解散已近七年，曾經任職九年的華裔調查員余湯姆（Tom Yu，譯音）近日受訪表示，當年該團隊因為熟悉亞裔和華人 文化和生活習慣，亞裔命案偵破率高達八成，解散後對亞裔社區治安影響大，有些本來可以偵破的亞裔命案如今成為冷案。

影音來源：記者張宏

2016年7月5日時任洛縣警長麥唐納（Jim McDonnell）宣布亞裔幫派小組解散，如今已過去整七年時間，余湯姆早已從警隊退休，成為西裝革履的律師，他依然清楚記得自己當年辦理的每一個案件的時間地點、兇手和受害人名字，那是他刻入骨髓的記憶，也是他全心投入案件的人生證明。

回首在小組的九年歲月，他曾和黑幫臥底搭檔出生入死，也曾在紐約法拉盛調查三個星期尋找犯人，他經手過太多華人社區大案。

他說，長期和各路人士打交道，讓他形成一種近乎本能的職業習慣，他能通過對方的言語邏輯和外在特徵來判定對方是否犯罪或說謊。有些華人講話往往辭不達意，但是他能明白其中的真正的意思。他會蒐集嫌犯的照片，一方面是小小戰利品，一方面也是檔案庫。

余湯姆印象最深刻的案件是小組解散前四個月辦理的蒙特利公園市分屍案，被告陳家樓（Andy Yalau Chen）因為種大麻分贓不均，殺人分屍，將被害人Min Gu的屍塊藏於汽車。他說，他永遠忘不了屍體藏在後備箱數周後的味道，那個案子他們利用死者通話紀錄鎖定被告，但是有五個電話號碼被告都用過，需要確定其作案時使用的電話號碼，最後根據手機信號塔定位鎖定那個手機號碼。

他記得那個被中國留學生宋德強（DeqiangSong）綁架後撕票割喉拋棄在沙漠的華裔女子，但是，受害人最終活了下來，犯人也得到應有的懲罰。當初交給亞裔小組的案件80%都破獲了，小組裡11名探員來自不同的亞裔族群，他們了解各自社區的語言文化，也建立深厚的人脈關係，這是無形的資產，很難被轉讓或置換。

一群非亞裔警探花兩個月時間，蹲守在一個涉嫌虐童華人保姆在入境表上填寫的住址，結果一無所獲。但是余湯姆幾通電話，有的放矢去找人，最後只用六七個小時就把人抓到。

但是，2013年在聖蓋博家中被殺害的天津女子陳金梅命案十年過去仍未破，可能永遠無法破獲。他說，那個案子很古怪，死者在家中臥室被發現，沒有反抗的痕跡，顯然是熟人作案，他們做了很多調查，本來接近破案，但奈何2016年7月小組宣布解散，所有線索就此中斷了。

談及此事，余湯姆臉上有一絲不甘和惋惜。他說，亞裔民眾或許難以切身感受到這個小組解散對亞裔生活的影響，以前亞裔社區的凶殺等重大案件都會由小組專門負責，現在則給分屬到凶殺科。但是凶殺科每周都要處理至少一件凶殺案，人力有限，無法完成這麼多凶殺案件。於是很多案子就成為冷案，雖然也會有兩個退休警察來處理，但是因為語言和文化隔閡，他們不太可能深入了解華人社區生態。