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國民黨組發會主委 訪洛杉磯 凝聚力量支持國民黨

記者張庭瑜╱聖蓋博報導
出席黨員熱情洋溢地高喊著口號「國民黨加油」、「國民黨讚」、「侯友宜凍蒜」。（記者張庭瑜／攝影）
出席黨員熱情洋溢地高喊著口號「國民黨加油」、「國民黨讚」、「侯友宜凍蒜」。（記者張庭瑜／攝影）

中華民國國民黨組織發展委員會主委許宇甄訪問洛杉磯，6月15日在聖蓋博希爾頓酒店召開座談會，與黨員分享國內政情、黨務現狀以及選情分析。同時，還成立了2024總統大選侯友宜後援會籌備會。座談會當天吸引了眾多黨員參與，現場氣氛熱烈，黨員們踴躍提問和討論。

座談會在「國民黨加油」、「國民黨讚」、「侯友宜凍蒜」的口號聲中開幕，並由國民黨成立以來首位女性組發會主委許宇甄擔任主講人。座談會期間，許宇甄分享了後援會的三項重點工作計劃。首先是與海外泛藍僑團共同成立南加州侯友宜後援會，為侯友宜的競選提供支持。

其次是成立輔選辦公室，為侯友宜的選戰提供專業支持；第三是協助海外沒有戶籍的國民黨支持者進行選民登記，以確保他們順利返台投票。此外，還計劃成立海外助選園，組織回台造勢活動，為總統和國民黨立法委員候選人的勝選貢獻力量，也希望能藉由這幾項計畫進一步鞏固黨與海外支持者的聯繫，為侯友宜的選舉成功努力。

許宇甄代表朱立倫主席問候與會者，並邀請大家合作。她提到，儘管在過去的公投選舉中遭遇了一些困難，但在2022年的九合一選舉中取得了令人滿意的成績單。現在國民黨的目光已經轉向了2024年總統和立委選戰。此外，許宇甄也強調了更深入了解海外黨務工作重要性，並表示這次座談會也是希望將海外黨員的意見帶回國內向主席報告，也對有機會與大家交流非常高興。她還提到將在11月開始籌備一系列海外活動，並希望與大家商討如何更有效地幫助國民黨的候選人。

這次座談會不僅與黨員分享了國內政情、黨務現狀和選情分析，還討論了2024總統大選侯友宜後援會的籌備工作。座談會吸引了眾多黨員和支持者的關注和參與。國民黨美西支部常委張自豪、馬國威，中國國民黨美西南支部輪值常委曹靜永、常委鄭蓮雲、聞淑貞等出席，他們表示將動員和帶領海外國民黨員支持台灣的選舉。

許宇甄與幾位常委一同合影，並比出「讚」的手勢，展示團結一致的精神。（記者張庭瑜／...
許宇甄與幾位常委一同合影，並比出「讚」的手勢，展示團結一致的精神。（記者張庭瑜／攝影）

國民黨 侯友宜

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