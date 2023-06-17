世華婦女企管會 辦不動產講座

洛杉磯世華婦女企管協會舉辦「前(錢)進不動產-解密無限商機」講座海報。（主辦單位提供）

世界華人工商婦女企管協會大洛杉磯 分會在「結合工商婦女，成為彼此的良師益友，共創商機，分享知識，服務社會」的理念下，將於6月25日推出「前(錢)進不動產-解密無限商機」講座，歡迎會員姐妹及各界好友參加。

三位講員及講題包括Jennie Ching, CCIM，商業總監和國際認證商業投資 顧問，主講「商業地產大富翁」，內容包括：機會與命運、物業類別、投資回報、管理維護，1031 Exchange，以及自用與投資。

第二位是Sharon Lee，CEO，專業土地投資顧問和分析師，USA Wonderland執行長，主講「有士斯有財」，內容包括：不受貸款利率影響、為何投資土地、案例分享、IRA退休金 投資地產，以及獲利與風險。

第三位是Becky Chen，經紀人，ReMax Premier名人堂，主講公寓投資，內容包括公寓與住房、管理、增值、折舊以及資產保護。講習人主持人Maggie Lee，知名電視主播。

講習會時間：6月25日（周日）1:30-3:30pm，地點：2417 Huntington Dr. San Marino，請於6/22/2023預約報名。詳情聯繫世華大洛杉磯分會會長黃崇飛，電郵：[email protected]；網站：https://www.gfcbw-gla.com/