高爾夫講座 凝聚年輕台僑

在活動結束時，所有出席的FASCA成員和講師一起合影留念。獲獎者們充滿喜悅的微笑站在高爾夫球具的旁邊。（記者張庭瑜／攝影）

為促進僑務年輕化並凝聚台僑的心，洛杉磯 華商經貿聯誼會、洛杉磯FASCA海外青年文化大學志工協會和洛杉磯僑界急難救助關懷協會於日前共同主辦「快樂揮桿．果嶺擊出勝利人生」講座。

該活動邀請了六位講師，洛杉磯地區的FASCA學員和家長皆出席參加。而講座中講師們紮實而認真地解析了高爾夫球運動，並穿插了抽獎活動，獎品包括全套高爾夫球具和50顆籃球、排球等，學員收獲良多。

此次講座由洛杉磯華商經貿聯誼會會長邱啓宜策劃，他善用投影、動畫和自身的實務經驗進行教學，並且贏得了廣大群眾的熱烈反響。他提到之前主辦的台灣美食海外巡迴講座教學館也受到了社區的熱烈好評。

由於許多社團希望與年輕一代接軌，高爾夫球運動因其受到主流和僑民的喜愛而成為選擇。高爾夫球不受年齡限制，男女老少皆可享受揮桿的樂趣。因此，這次活動邀請了南加州 的高爾夫球好手，向年輕人介紹高爾夫球，激發他們的興趣。希望在未來的僑界主辦的高爾夫球賽中，能看到年輕人活躍在球場上，與前輩僑民互相切磋，建立良好的情誼。

講座的六位講師教學內容也備受學員們的好評，課程中講師精心準備的許多投影片和分解影片，及分享了豐富的實務經驗。讓對於對高爾夫球感興趣的學員來說，這次的講座可謂是寶藏般的收穫。

六位講師主講的基礎課程包括：王寶贏主講高爾夫球場球員需遵守的禮儀規範、切桿及推桿的技巧；羅宇識主講球具介紹及高爾夫球桿號碼的區分，並解釋了球桿的特殊性；蔡善慶主講高爾夫球場的長洞、中洞、短洞的設計，並介紹了球場果嶺和障礙區的規則和規範。

此外，藍顯忠主講如何達到單差點的經驗和練習方法，以及比賽時面對壓力的情緒管理；江瑞瀛主講男女老幼適合的高爾夫球體能訓練，並示範了高爾夫球運動的特性以及身體協調和耐力平衡；但昭雄主講了高爾夫球進階教學，包括分組站姿、揮桿擊球和推桿入洞等。

每位講師在講座中都設置了有獎問答遊戲，回答正確的學員將獲得全新的排球和籃球。此外，通過抽獎，還有5-6位幸運者獲得價值高達350美元的高爾夫球具，這進一步吸引了所有學生們的目光，增添活動的趣味性。

出席來賓包括駐洛杉磯經文處領事趙子懿、洛僑中心副主任鄭心茹、劉岱欣，以及海外青年志工培訓諮詢老師徐芝蘭、洛杉磯僑界急難救助協會會長劉煥君、美國加州客家聯合會會長吳秀珍和候任會長黃永炬等人。