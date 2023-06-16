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樂活50加心理論壇 跳舞繪畫解憂愁

記者王若然／聖蓋博報導
「樂活50加」首席執行官兼共同創辦人李兆平（Amanda Lee）。（記者王若然／攝影）
「樂活50加」首席執行官兼共同創辦人李兆平（Amanda Lee）。（記者王若然／攝影）

「樂活50加公益基金會」14日在聖蓋博某酒店舉行免費心理健康資源分享會。當天活動請來四位心理學專家為民眾講解如何活得更快樂。除了講座，還有備受歡迎的全場都會跟著跳的尊巴舞，運用繪畫排解憂愁等互動環節。當天室內座無虛席，有約240人參加。

「樂活50加」首席執行官兼共同創辦人李兆平（Amanda Lee）將當天的心理健康論壇喻為「恢復之路」，她說，很多人可能意識到了有心理健康問題，但不知如何恢復，當日演講嘉賓為民眾指點迷津，如何讓心情好起來。

當天的心理講座中，第一位講員為洛杉磯縣心裡部門臨床咨詢師杜信華（Jennifer Duh），她為大家講解了「慢活人生」的概念和如何實踐。她教授了如何冥想、深呼吸放鬆心情，如何在憤怒、猶豫的時候轉移注意力，減少對物質的迷戀，簡單過生活。

其他講員還包括醫學博士楊常青與洛杉磯加大（UCLA）東西醫學中心張衛軍博士講解的「非藥物干預心理健康療法」；專程來自美東的劉綺君，講述「以人為本、創傷知情」的家人照顧方法；擁有心理學及工業設計雙學位的林麗貞現場帶領大家體驗禪繞畫（Zentangle），通過簡易筆畫減少焦慮，放鬆心情。

洛杉磯真鼓音的太鼓樂齡班作為當天活動的開場表演嘉賓，帶來了精彩的擊鼓表演。廣受歡迎的全場尊巴舞回歸，由Katie老師帶領大家一起健身熱舞。

當天活動受到了多個政府部門支持。加州耆英事務局（California Department of Aging）交流處副主任Connie Nakano說，老年人的心理健康非常重要，「樂活50加」非常有意義。

Anthony Cespedes（左一）、吳忠國（右一）為Amanda頒發賀狀。...
Anthony Cespedes（左一）、吳忠國（右一）為Amanda頒發賀狀。（記者王若然／攝影）
「樂活50加公益基金會」14日在聖蓋博某酒店舉行免費心理健康資源分享會。（記者王...
「樂活50加公益基金會」14日在聖蓋博某酒店舉行免費心理健康資源分享會。（記者王若然／攝影）
洛杉磯縣心裡部門臨床咨詢師杜信華（Jennifer Duh）。（記者王若然／攝影...
洛杉磯縣心裡部門臨床咨詢師杜信華（Jennifer Duh）。（記者王若然／攝影）

心理健康 洛杉磯加大 醫學

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