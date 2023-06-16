LA OPEN桌球公開賽 回饋社區

LA OPEN自2011年創立一路走來離不開贊助商的支持和組織者的努力。（記者子為/攝影）

2023年洛杉磯 乒乓球（桌球）公開賽（LA OPEN Table Tennis Tournament，簡稱LA OPEN）將於8月12日至13日舉行，該賽事自2011年以來一直發展壯大得益於贊助商的支持。為了回饋社區的厚愛，LA OPEN組織者13日舉辦感恩午宴，並向贊助商們匯報今年活動的進展與特色。

LA OPEN是全美獎金和水準最高的乒乓球比賽，首席營運長葉安利首先展示了為今年比賽特制的比賽服，帶有LA OPEN的標誌，除此之外，連2024年的服裝都已就緒。葉安利還指出，今年的獎盃也是精心定製，這一切都離不開贊助商們的支持。

LA OPEN執行主席劉龍軍表示，LA OPEN因疫情 中斷了兩年，去年是疫情後的第一屆，趕在12月舉辦稍顯倉促，但今年大家已經是蓄勢待發，不少球友們也都精進了技術。劉龍軍承諾，所有捐款都會用在刀刃上，所有資金都花在推廣和舉辦比賽上，繼續發展乒乓球運動，讓LA OPEN成為人們喜愛的活動。

LA OPEN賽事主要創辦人徐永泰博士表示，看到各種體育競賽都會用數字展現紀錄和成就，希望LA OPEN也能創造更多數字，並被更多人認識和喜愛。自LA OPEN建立以來，洛杉磯地區的乒乓球桌也在慢慢增加，這讓組織者們感到欣慰。徐永泰博士分享了網路上對乒乓球的評價，「打乒乓球不能讓你大富大貴，但能讓你過得精彩和健康」。

參與感恩午宴的贊助商們都是各行各業的傑出人才，他們依次表達心路歷程並獻上對LA OPEN的祝福。作為長期的媒體合作夥伴，世界日版洛杉磯社的于趾琴社長表示，LA OPEN是她到任洛杉磯後接觸的第一個大活動，也一路見證賽事的成長，不僅有在地選手踴躍參與，更有國際高手加入。她祝福LA OPEN能迎來更多選手、創造更多紀錄，精彩的賽事也必將帶來精彩的報導。

2023年LA OPEN將於8月12日至13日在Cal Poly Pomona舉辦。（記者子為/攝影）

葉安利介紹，比賽包括公開賽和積分賽，有一定乒乓球技能者都可以參與。今年比賽地點在波莫那加州 州立理工大學（Cal Poly Pomona）體育館Kellogg Gym，大約能容納400名選手比賽，以及擁有2000個以上的觀眾席位，停車場容量也大。

今年LA OPEN的獎金十分豐厚，總獎金逾三萬元。根據本報先前的報導，今年共有27項賽事，其中公開組冠軍獎金一萬元，亞軍是五千元。比賽分為單打和雙打，其中單打還提供美國乒協認證的積分賽，積分從1350到2350不等。

比賽包括不同年齡組別賽，包括17歲以下、15歲以下及12歲以下的青少年組，還有50歲以下成年組，以及70歲以上長青組。葉安利指出，參與午宴的嘉賓之一Peter目前已82歲，仍在打乒乓球，也曾參與長青組的比賽，熱愛乒乓球的精神很感動人。