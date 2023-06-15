我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

聯準會暫停升息 房貸利率將持穩 卡債族短期不會減壓

出獄後每月須還受害者250元 荷姆斯：我付不起

國際瑜伽日 南加華人瑜伽協會辦慶典

記者楊青／洛杉磯報導
南加近年愈來愈多華人加入瑜伽練習。南加華人瑜伽協會將舉辦疫情後洛杉磯地區首次國際瑜伽日年度慶典，瑜伽人一起分享瑜伽修煉和生活心得。（華人瑜伽協會提供）
南加近年愈來愈多華人加入瑜伽練習。南加華人瑜伽協會將舉辦疫情後洛杉磯地區首次國際瑜伽日年度慶典，瑜伽人一起分享瑜伽修煉和生活心得。（華人瑜伽協會提供）

6月21日國際瑜伽日，南加華人瑜伽協會將舉辦疫情後首次國際瑜伽日年度慶典，瑜伽人一起分享瑜伽修煉和生活心得。南加華人瑜伽協會創始人祥瑪南達達仕（楊敦平）將現場贈送其瑜伽新作並舉辦簽名活動。

今年是南加華人瑜伽協會第六次舉辦慶祝國際瑜伽日活動，協會會長李曉佳介紹，慶典當天上午10點至中午12點30分在巴沙迪那印度教神廟（Hindu Temple，676 S. Rosemead Blvd, Pasadena, CA 91107）舉辦，包括學習瑜伽呼吸、唱曼陀羅、體驗各種體位法姿勢及瑜伽放鬆與冥想，多位瑜伽老師將分享自己的修煉心得和生活感悟，此次公益活動免費開放，歡迎有興趣的朋友共襄盛舉。

先後獲得金馬獎最佳紀錄片導演獎和最佳紀錄片獎的瑜伽修行人楊敦平，2017年創辦南加華人瑜伽協會，疫情期間與各地瑜伽老師一起，為全球各地華人瑜伽學生提供了不少免費公益課程，緩解長期居家避疫、生活空間大大縮小的精神和心理壓力。現任會長李曉佳老師更多次帶領學生全程安全完成清水斷食課程，讓不少學生感受全新的瑜伽境界。

後疫情時代，養生和保健再次成為很多民眾關心的焦點。李曉佳分享表示，現在很多年輕人早早就認識了瑜伽，自己當年卻是因一場車禍才開始與瑜伽結緣，開始練習瑜時已40歲，她的心得是，越早練習瑜伽，「凍齡」越早開始。

近年在瑜伽修行之餘全心筆耕的楊敦平，也在本次國際瑜伽日南加慶典中送出自己的新作「智慧瑜伽之路」。

南加華人瑜伽協會將舉辦疫情後洛杉磯地區首次國際瑜伽日年度慶典，瑜伽人一起分享瑜伽...
南加華人瑜伽協會將舉辦疫情後洛杉磯地區首次國際瑜伽日年度慶典，瑜伽人一起分享瑜伽修煉和生活心得。（華人瑜伽協會提供）
南加華人瑜伽協會將舉辦疫情後洛杉磯地區首次國際瑜伽日年度慶典，瑜伽人一起分享瑜伽...
南加華人瑜伽協會將舉辦疫情後洛杉磯地區首次國際瑜伽日年度慶典，瑜伽人一起分享瑜伽修煉和生活心得。（華人瑜伽協會提供）
南加近年愈來愈多華人加入瑜伽練習。南加華人瑜伽協會將舉辦疫情後洛杉磯地區首次國際...
南加近年愈來愈多華人加入瑜伽練習。南加華人瑜伽協會將舉辦疫情後洛杉磯地區首次國際瑜伽日年度慶典，瑜伽人一起分享瑜伽修煉和生活心得。（華人瑜伽協會提供）
南加華人瑜伽協會將舉辦疫情後洛杉磯地區首次國際瑜伽日年度慶典，瑜伽人一起分享瑜伽...
南加華人瑜伽協會將舉辦疫情後洛杉磯地區首次國際瑜伽日年度慶典，瑜伽人一起分享瑜伽修煉和生活心得。（華人瑜伽協會提供）

南加 華人 疫情

上一則

不懂英文吃虧？南加華女存5200 銀行改成2500

下一則

河濱女子晨間山區健行遭性侵 警籲避險

延伸閱讀

6任北市長齊聚 馬郝諷柯「遺憾大巨蛋未完工」

6任北市長齊聚 馬郝諷柯「遺憾大巨蛋未完工」
慶祝父親節 南加上百家餐廳推出美食

慶祝父親節 南加上百家餐廳推出美食
阿諾偷吃管家養私生子 紀錄片曝婚變：人生重大失敗

阿諾偷吃管家養私生子 紀錄片曝婚變：人生重大失敗
CNN紀錄片喊卡 華裔主播凌志慧跳槽CBS

CNN紀錄片喊卡 華裔主播凌志慧跳槽CBS
CNN紀錄片喊卡 華裔主播凌志慧跳槽CBS 常駐洛杉磯

CNN紀錄片喊卡 華裔主播凌志慧跳槽CBS 常駐洛杉磯
常搬重物 小心坐骨神經痛

常搬重物 小心坐骨神經痛

熱門新聞

電動車示意圖。（取材自Unsplash.com）

加州買特斯拉 有1.5萬補助可拿 Model 3估2.5萬入手

2023-06-11 02:20
竊賊從受害人的車子拿偷東西。（Vincent提供）

華人遭尾隨砸車 剛買奢侈品包包、衣服等全被盜

2023-06-08 14:37
納稅人須在2023年7月17日之前提交報稅申請，才能拿回2019年度的退稅。（取自Pexels.com）

平均每人893元 馬上過期…加州1.4億退稅待領 快申報

2023-06-12 16:17
正在打匹克球的民眾。（記者王若然╱攝影）

這項運動易學又健身 華人銀髮族超愛

2023-06-11 15:26
6月11日凌晨，華人聚集城市聖蓋博市發生大火。（小紅書用戶@美美提供）

直擊南加華人聚居區惡夜大火 90消防員緊急馳援

2023-06-11 16:26
亞凱迪亞高中2023屆畢業生第一名林謙良接受該校新聞台採訪。（AUSD）

南加亞凱迪亞高中畢業率100% 第一名林謙良赴史丹福

2023-06-09 14:56

超人氣

更多 >
可望取代偉哥…助勃凝膠無需處方可買到 塗抹15秒見效

可望取代偉哥…助勃凝膠無需處方可買到 塗抹15秒見效

密州男吃生蠔送命 專家：全美95%海鮮致死都因它

密州男吃生蠔送命 專家：全美95%海鮮致死都因它
買這六用品 一元店比好市多划算

買這六用品 一元店比好市多划算
快看世界／民調：美國人認為 身家220萬才算有錢人

快看世界／民調：美國人認為 身家220萬才算有錢人
66%美國人討厭「強索小費」 給的金額和頻率都減少了

66%美國人討厭「強索小費」 給的金額和頻率都減少了