國際瑜伽日 南加華人瑜伽協會辦慶典

南加近年愈來愈多華人加入瑜伽練習。南加華人瑜伽協會將舉辦疫情後洛杉磯地區首次國際瑜伽日年度慶典，瑜伽人一起分享瑜伽修煉和生活心得。（華人瑜伽協會提供）

6月21日國際瑜伽日，南加 州華人 瑜伽協會將舉辦疫情 後首次國際瑜伽日年度慶典，瑜伽人一起分享瑜伽修煉和生活心得。南加華人瑜伽協會創始人祥瑪南達達仕（楊敦平）將現場贈送其瑜伽新作並舉辦簽名活動。

今年是南加華人瑜伽協會第六次舉辦慶祝國際瑜伽日活動，協會會長李曉佳介紹，慶典當天上午10點至中午12點30分在巴沙迪那印度教神廟（Hindu Temple，676 S. Rosemead Blvd, Pasadena, CA 91107）舉辦，包括學習瑜伽呼吸、唱曼陀羅、體驗各種體位法姿勢及瑜伽放鬆與冥想，多位瑜伽老師將分享自己的修煉心得和生活感悟，此次公益活動免費開放，歡迎有興趣的朋友共襄盛舉。

先後獲得金馬獎最佳紀錄片導演獎和最佳紀錄片獎的瑜伽修行人楊敦平，2017年創辦南加華人瑜伽協會，疫情期間與各地瑜伽老師一起，為全球各地華人瑜伽學生提供了不少免費公益課程，緩解長期居家避疫、生活空間大大縮小的精神和心理壓力。現任會長李曉佳老師更多次帶領學生全程安全完成清水斷食課程，讓不少學生感受全新的瑜伽境界。

後疫情時代，養生和保健再次成為很多民眾關心的焦點。李曉佳分享表示，現在很多年輕人早早就認識了瑜伽，自己當年卻是因一場車禍才開始與瑜伽結緣，開始練習瑜時已40歲，她的心得是，越早練習瑜伽，「凍齡」越早開始。