加州華人保險理財協會 百萬圓桌論壇

加州華人保險理財協會吳家裕（Derek Ng前排右三）和協會董事等人合影。（記者張宏／攝影）

加州華人保險 理財協會 （California Asian Insurance & Financial Professional Association，簡稱CAI FPA）13日在阿罕布拉舉辦年度MDRT論壇，並祝賀會員榮獲「百萬圓桌」（Million Dollar Round Table）會員。

現場數十名保險業者聚集一堂，今年論壇專題演講有四個講題，主講人David Everly的話題是「完全的家庭人壽保險」。他說，完全的家庭人壽保險很有幫助，尤其是當父母被確診癌症或生活不能自理後，這樣的保險形式能幫助兒女完成學業也能有一定的生活來源。主講人Brittany Russo主題是「人壽保險的保費 融資」，她介紹人壽保險的保費融資產品Kai Zen，可幫助客人在患有慢性病、過早死亡或無法為退休進行足夠儲蓄的情況下，可以維持目前的生活方式。申請者須年齡在18-65歲之間、健康狀況良好或較好且在多數情況年收入超過20萬元才能參與。 主講人AI Kingnan的話題是「非美國公民及國際投資者 的遺產規畫」、主講人James M Swartz話題是「401K退休及養老金計畫」。

CAIFPA是「百萬圓桌」認可的加州地方專業組織，任何會員業績達到MDRT標準，均可以CAIFPA會員資格成為MDRT會員。今年獲百萬圓桌會員的Judy Huang、Cynthia Wang、Tony Yu和Jian Xiu Zhao四人分享了他們各自成功的經驗和為事業付出的犧牲，像Jian Xiu Zhao客戶主要是新移民，她表示，對客人要理解他們的處境，先和他們做朋友。

Tony Yu是保險業二代，也是信託律師，他表示，每個從業人員都要找到自己的長處，然後充分發揮自己的優勢。他不認為AI會取消保險業者，尤其是人壽保險（Life Insurance）保險是很客制化的，AI無法替代。Judy Huang和Cynthia Wang鼓勵大家要不斷學習和進步，因為行業政策等變化很快。