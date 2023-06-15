喝家中自來水 比瓶裝水更有益健康

聖蓋博谷都會水局董事布雷斯杜（Steve Placido）也是一位行醫多年的牙醫。（記者王若然／攝影）

新移民來美國，對水龍頭流出的水（tap water）可以直接飲用很驚訝，但也嫌棄水管水有味道，很少人直接飲用。很多人要麼是購買瓶裝過濾水，要麼自行在家安裝過濾芯，或至少把水燒開後飲用。不過有專家表示，就牙齒保健以及身體健康角度，喝水管直接流出的水比瓶裝過濾水更有益處。

聖蓋博 谷都會水局董事布雷斯杜（Steve Placido）在13日用水論壇上介紹說，水管水相比瓶裝純淨水更有益健康。因為水管水含有多種天然礦物質，特別是其中的「氟」對牙齒保健特別好。例如小孩子如果長期喝純淨水，還要額外補充維生素，其他微量元素，使用含氟牙膏，而這些物質都存在在水管水中。

布雷斯杜曾任阿罕布拉 市市議員十幾年，擔任過四屆市長，是土生土長的阿罕布拉市人。他同時也是名牙醫，從1990年開始就在該市行醫，對於保護牙齒方面很有發言權。

對於水管水是否如過濾水乾淨衛生，布雷斯杜有信心認為，至少在西聖谷地區（該地區水源相同），民眾家中的水管水是絕對安全的。他說，這些水通過氯氣消毒，完全符合飲用水的安全標準，請民眾放心使用。他說，有民眾將水燒開再喝，這也沒有必要。

蒙市水運作總監（water operations supervisor）George Noriega也提到，他有絕對信心，聖蓋博谷都會水局服務的區域，水管水是可安全飲用的。

事實上根據CDC，在美國大部分地區的水管水都是可以直接飲用的。但全球來看，水管水可以直接飲用的國家和地區並不很多。北美地區的加拿大、綠島（Greenland）的水管水也可以直接飲用的。亞洲地區包括香港、日本、新加坡 、韓國的水管水都可以直接飲用。

提倡飲用水管水的另一個原因是環境友好。根據「綠色美國」組織的統計，瓶裝水的塑料消耗量是瓶裝水本身的三倍。在大洋中的垃圾，有90%為塑料製品。不過也有觀點認為，水管水同樣經過了加工如過濾、消毒，這些同樣消耗地球資源。並且，瓶裝水公司近幾年推出各種措施降低資源消耗，保護地球。